Sevgili Oğlak, Ay burcunda ilerleyip akşam İlk Dördün'e ulaşırken kariyer evindeki Güneş'le kare kuruyor; kendi ihtiyacınla işteki görünürlük beklentin çakışıyor. Hafta sonu olsa da bir iş sorumluluğunu zihninde taşımak yorucu olabilir, bu yüzden yapılacaklar listeni sade tutup yalnızca bir kritik görev seçmen gerekir. Gün sonunda kendine ayırdığın kısa bir yürüyüş dengeni korur.

Maddi olarak on birinci evdeki Merkür, sabah Ay'la uyumlu olduğu için arkadaşlarla ortak bir masrafı konuşmayı kolaylaştırıyor. Verdiğin bir borcu nazikçe hatırlatmak ya da yeni bir ortak harcamayı yazıya dökmek yerinde olur. Ortak masrafı baştan yazılı belirlemek bu hafta sana huzur verir.

Peki ya aşk? Bugün hem sevgi hem sorumluluk ihtiyacın yüksek; ilişkin varsa işten bahsetmek yerine partnerinin gününü dinlemek bağı güçlendirir. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinden gelen bir tanıştırma önerisine kapıyı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…