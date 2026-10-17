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Oğlak Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay burcunda ilerleyip akşam İlk Dördün'e ulaşırken kariyer evindeki Güneş'le kare kuruyor; kendi ihtiyacınla işteki görünürlük beklentin çakışıyor. Hafta sonu olsa da bir iş sorumluluğunu zihninde taşımak yorucu olabilir, bu yüzden yapılacaklar listeni sade tutup yalnızca bir kritik görev seçmen gerekir. Gün sonunda kendine ayırdığın kısa bir yürüyüş dengeni korur.

Maddi olarak on birinci evdeki Merkür, sabah Ay'la uyumlu olduğu için arkadaşlarla ortak bir masrafı konuşmayı kolaylaştırıyor. Verdiğin bir borcu nazikçe hatırlatmak ya da yeni bir ortak harcamayı yazıya dökmek yerinde olur. Ortak masrafı baştan yazılı belirlemek bu hafta sana huzur verir.

Peki ya aşk? Bugün hem sevgi hem sorumluluk ihtiyacın yüksek; ilişkin varsa işten bahsetmek yerine partnerinin gününü dinlemek bağı güçlendirir. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinden gelen bir tanıştırma önerisine kapıyı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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