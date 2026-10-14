Sevgili Oğlak, kariyer evindeki Güneş ile sekizinci evindeki Jüpiter'in sekstili ortak bir projede ya da kurumsal bir kaynakta sana yeni yetki ve destek getirebilir; bugün üstlerinle yapacağın bir görüşme verimli geçer. Ay'ın on ikinci evde olması gösterişe girmeden hazırlığını sürdürmeni, planını arka planda sağlam tutmanı öneriyor.

Maddi olarak sekizinci evdeki Jüpiter kredi, ortak bütçe ya da borçlanma konusunda daha rahat bir zemin oluşturuyor. Koşullar çok iyi göründüğünde bile faiz ve vade bilgisini yazılı almak ileride sürpriz yaşamanı engeller.

Peki ya aşk? Ev ve aile alanındaki Satürn'e Ay'ın üçgeni ilişkini sağlam bir temele oturtmak için cesaret veriyor; partnerinle gelecek planlarını, örneğin ev ya da birikim konusunu sakince konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise acele etmeden, güven veren birinin sabırlı yaklaşımına şans tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…