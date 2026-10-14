article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 15 Ekim Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kariyer evindeki Güneş ile sekizinci evindeki Jüpiter'in sekstili ortak bir projede ya da kurumsal bir kaynakta sana yeni yetki ve destek getirebilir; bugün üstlerinle yapacağın bir görüşme verimli geçer. Ay'ın on ikinci evde olması gösterişe girmeden hazırlığını sürdürmeni, planını arka planda sağlam tutmanı öneriyor.

Maddi olarak sekizinci evdeki Jüpiter kredi, ortak bütçe ya da borçlanma konusunda daha rahat bir zemin oluşturuyor. Koşullar çok iyi göründüğünde bile faiz ve vade bilgisini yazılı almak ileride sürpriz yaşamanı engeller.

Peki ya aşk? Ev ve aile alanındaki Satürn'e Ay'ın üçgeni ilişkini sağlam bir temele oturtmak için cesaret veriyor; partnerinle gelecek planlarını, örneğin ev ya da birikim konusunu sakince konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise acele etmeden, güven veren birinin sabırlı yaklaşımına şans tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın