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Oğlak Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay'ın on ikinci evden geçişi arka planda çalışmayı ve sessiz hazırlığı destekliyor; kariyer evindeki Güneş seni görünür kılsa da bugün gösterişten çok planlamaya odaklanmak verimli. Sabah Ay'ın Neptün'le üçgeni ev ve aile alanında huzur getirirken, öğleden sonra altıncı evdeki Uranüs'ün karşıtlığı günlük iş düzeninde ya da bir ekip arkadaşının durumunda ani bir değişiklik yaratabilir. Esnek bir plan yapmak ve yedek bir çözüm düşünmek seni rahatlatır.

Maddi olarak ortak kaynaklar ve borçlar Jüpiter ile Mars'ın etkisiyle gündemde. Plüton'un para evindeki desteği kalıcı bir gelir stratejisi kurmanı kolaylaştırıyor. Venüs retrosu arkadaş çevresindeki ödünç para ya da ortak masraf konusunu açabilir, rakamları yazılı konuşmak seni korur.

Peki ya aşk? On birinci evdeki Venüs retrosu arkadaş toplulukları içinde eski bir sevgiliyle karşılaşma ihtimalini artırıyor; ilişkin varsa bu durumu açıkça paylaşmak kıskançlığı önler. Bekar Oğlak ise toplu bir ortamda gelen ilgiyi hemen yorumlamak yerine birkaç buluşmada gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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