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Oğlak Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş kariyer evinde seni görünür kılarken Ay arkadaşlık ve ağ kurma alanında Venüs'le buluşuyor; bu da bir meslektaşından ya da dostundan destek gelmesi demek. Sabah Ay ile Mars'ın karesi ortak projedeki fikir ayrılıklarını kızıştırabilir, sert çıkışlar yerine kuralları ve sorumlulukları yeniden yazmak seni öne çıkarır. Akşam Merkür'le kavuşan Ay ekip toplantıları için verimli.

Maddi olarak ortak kaynaklar ve borçlar Mars sayesinde alevleniyor. Retrodaki Venüs bir arkadaşınla yapılan para anlaşmasını gözden geçirmeni söylüyor; ödünç alma ve verme konusunda yazılı bir uzlaşma şart. Kısa vadeli bir kazancı hemen kabul etmeden önce bir gün beklemek mantıklı.

Peki ya aşk? Dostlukla başlayan bir bağın aşka dönüşme ihtimali bugün öne çıkıyor; ilişkin varsa arkadaş ortamında birlikte vakit geçirmek hoş bir yakınlık sağlar. Bekar Oğlak ise sosyal bir ortamda tanışacağı biri hayatının kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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