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Oğlak Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yeni bir pozisyon, terfi ya da görünürlük için kapı bu akşamdan itibaren aralanıyor; Yeniay doğrudan kariyer alanında başlıyor. Yöneticin Satürn'ün Ay'la karşıtlığı sabah ev ve iş dengesinde bir yük bırakabilir, hedefini netleştirmek ve ailenle zaman planı yapmak bu yükü hafifletir. Kararlı ve disiplinli duruşun bugün seni öne çıkarıyor.

Maddi olarak kariyerin kazanca dönüşme potansiyeli yükseliyor; zam, prim ya da yeni bir gelir kaynağı için konuşmayı bu hafta içinde yapmak mantıklı. Mars'ın ortak paralar alanındaki konumu borç ve taksit konularını hatırlatabilir, takvimini kontrol et.

Peki ya aşk? Arkadaş çevrendeki Venüs retrosu eski bir dostun ya da eski bir ilginin yeniden ortaya çıkmasına yol açabilir. İlişkin varsa kariyer yoğunluğun yüzünden ihmal ettiğin bir ilgiyi telafi etmek için bu akşam küçük bir jest yap. Bekar Oğlak ise iş çevrenden biriyle yazışma yakınlaşmaya dönüşebilir, ilk adım için acele etmene gerek yok.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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