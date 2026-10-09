Sevgili Oğlak, yeni bir pozisyon, terfi ya da görünürlük için kapı bu akşamdan itibaren aralanıyor; Yeniay doğrudan kariyer alanında başlıyor. Yöneticin Satürn'ün Ay'la karşıtlığı sabah ev ve iş dengesinde bir yük bırakabilir, hedefini netleştirmek ve ailenle zaman planı yapmak bu yükü hafifletir. Kararlı ve disiplinli duruşun bugün seni öne çıkarıyor.

Maddi olarak kariyerin kazanca dönüşme potansiyeli yükseliyor; zam, prim ya da yeni bir gelir kaynağı için konuşmayı bu hafta içinde yapmak mantıklı. Mars'ın ortak paralar alanındaki konumu borç ve taksit konularını hatırlatabilir, takvimini kontrol et.

Peki ya aşk? Arkadaş çevrendeki Venüs retrosu eski bir dostun ya da eski bir ilginin yeniden ortaya çıkmasına yol açabilir. İlişkin varsa kariyer yoğunluğun yüzünden ihmal ettiğin bir ilgiyi telafi etmek için bu akşam küçük bir jest yap. Bekar Oğlak ise iş çevrenden biriyle yazışma yakınlaşmaya dönüşebilir, ilk adım için acele etmene gerek yok.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…