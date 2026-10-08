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Oğlak Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, patronların, müşterilerin ve çevrenin gözü bugün üzerinde, çünkü Terazi'ye geçen Ay seni kariyer sahnesine taşıyor. Ay'ın Plüton'la üçgeni sorumluluk almana ve karar vermene güç veriyor, bu yüzden uzun süredir ertelediğin bir görüşmeyi yapmak için güzel bir gün. Öğleden sonra Neptün karşıtlığı ise ev ve iş dengesi konusunda zihnini bulandırabilir.

Maddi olarak Plüton'un para evinde olması gelirini kalıcı biçimde güçlendirecek bir fikir üzerine düşünmeni sağlıyor. Mars'ın ortak paralar alanında olması borç ve taksit konusunu hatırlatabilir; takvimini kontrol et. Yeniay'ın ardına kadar büyük harcamayı bekletmek mantıklı.

Peki ya aşk? Arkadaş çevrendeki Venüs retrosu eski bir dostun yeniden hayatına girmesine yol açabilir; ilişkin varsa bunu sosyal çevreni ortak bir plana dönüştürerek değerlendir. Bekarsan iş çevrenden biriyle yeni bir yakınlık kurmak istiyorsan ilk hamleyi nazikçe yap, ama sınırları bozma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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