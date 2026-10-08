Sevgili Oğlak, patronların, müşterilerin ve çevrenin gözü bugün üzerinde, çünkü Terazi'ye geçen Ay seni kariyer sahnesine taşıyor. Ay'ın Plüton'la üçgeni sorumluluk almana ve karar vermene güç veriyor, bu yüzden uzun süredir ertelediğin bir görüşmeyi yapmak için güzel bir gün. Öğleden sonra Neptün karşıtlığı ise ev ve iş dengesi konusunda zihnini bulandırabilir.

Maddi olarak Plüton'un para evinde olması gelirini kalıcı biçimde güçlendirecek bir fikir üzerine düşünmeni sağlıyor. Mars'ın ortak paralar alanında olması borç ve taksit konusunu hatırlatabilir; takvimini kontrol et. Yeniay'ın ardına kadar büyük harcamayı bekletmek mantıklı.

Peki ya aşk? Arkadaş çevrendeki Venüs retrosu eski bir dostun yeniden hayatına girmesine yol açabilir; ilişkin varsa bunu sosyal çevreni ortak bir plana dönüştürerek değerlendir. Bekarsan iş çevrenden biriyle yeni bir yakınlık kurmak istiyorsan ilk hamleyi nazikçe yap, ama sınırları bozma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…