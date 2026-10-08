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Koç Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Başak'tan Terazi'ye geçmesiyle birlikte iş hayatında ortaklık ve işbirliği öne çıkıyor. Dünkü sessizlik yerini görüşmelere, telefonlara ve ekip toplantılarına bırakıyor; birlikte çalıştığın biriyle ortak paydada buluşmak bugün kolay. Öğleden sonra Ay'ın burcundaki Neptün'le karşıtlığı bazı sözlerin bulanık kalmasına yol açabilir, bu yüzden önemli konuları yazıya dökmek işine yarar.

Maddi olarak ortak bir giderde ya da paylaşılan bir faturada hesabı netleştirmek gündemde. Venüs retrosu eski bir borcu ya da yarım kalmış bir ödemeyi hatırlatabilir; bunu sakin bir dille açman bugün mümkün. Büyük bir harcamayı ise Yeniay'ın ardından düşünmek daha güvenli.

Gelelim aşka. Gece Ay ile Mars'ın sekstili tutkuyu ve eğlenceyi canlandırıyor; ilişkin varsa baş başa geçireceğin bir akşam hem yakınlaştırır hem güldürür. Bekar Koç ise kalabalık bir ortamda göz göze geldiğin biri mesaj atabilir, ama yarınki Yeniay'ı beklemeden karar vermek için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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