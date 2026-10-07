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Koç Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, iş yerinde bugün hız değil düzen konuşuyor. Ay'ın Başak'ta hiçbir gezegenle açı yapmadan boşlukta ilerlemesi, yeni bir işe atılmak yerine yarım kalan görevleri toparlamak için uygun bir gün olduğunu söylüyor. Dünkü Mars ve Uranüs uyumunun artçısı içinde hâlâ bir kıpırdanma yaratıyor, ama ani bir çıkış yapmadan önce bir kez daha düşünmek sana puan kazandırır.

Maddi olarak ödemeler, faturalar ve abonelikler gündeminin başında. Büyük bir alışveriş ya da imza gerektiren bir adım için beklemek daha doğru, çünkü boşluktaki Ay bu tür kararlara destek vermiyor. Elindeki rakamları sadeleştirmek ise günün en verimli işi.

Gelelim aşka. Partnerinle gün içinde küçük bir plan değişikliği yaşayabilirsin; esnek davranmak akşamı kurtarır. Sevgilinin sessizliğini ilgisizlik sanma, o da bugün toparlanma modunda. Yalnızsan eski bir tanıdıktan gelecek mesaj aklını karıştırabilir; cevabını yarına bırakman daha doğru olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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