Sevgili Koç, bir grup projesinde ya da arkadaş çevrenle yürüttüğün bir işte bugün liderliği kimin alacağı gerilime dönüşebilir. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı egoları kızıştırıyor; herkesi kendi planına uydurmaya çalışmak yerine görev paylaşımını açıkça konuşman işleri hızlandırır. Yengeç'teki Ay son dördün evresine geçerken ev ve aileyle ilgili yarım kalmış bir işi tamamlama ihtiyacı da duyabilirsin; günün bir kısmını evdeki düzeni toparlamaya ayırmak zihnini boşaltır.

Maddi olarak Venüs bugün Akrep'te geri harekete başlıyor ve ortak paralar alanın yeniden hareketleniyor. Unuttuğun eski bir borç, geri alamadığın bir alacak ya da yeniden yapılandırılması gereken bir ödeme planı karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? Aşk alanında ilerleyen Mars heyecanını yükseltirken retroya dönen Venüs güven meselelerini yüzeye çıkarıyor. İlişkindeysen partnerinle yakınlık ve bağlılık konularını sakince konuşmak bağınızı derinleştirir. Kalbin boştaysa geçmişte yoğun duygular yaşadığın biri hayatına yeniden girmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…