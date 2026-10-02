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Koç Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bir grup projesinde ya da arkadaş çevrenle yürüttüğün bir işte bugün liderliği kimin alacağı gerilime dönüşebilir. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı egoları kızıştırıyor; herkesi kendi planına uydurmaya çalışmak yerine görev paylaşımını açıkça konuşman işleri hızlandırır. Yengeç'teki Ay son dördün evresine geçerken ev ve aileyle ilgili yarım kalmış bir işi tamamlama ihtiyacı da duyabilirsin; günün bir kısmını evdeki düzeni toparlamaya ayırmak zihnini boşaltır.

Maddi olarak Venüs bugün Akrep'te geri harekete başlıyor ve ortak paralar alanın yeniden hareketleniyor. Unuttuğun eski bir borç, geri alamadığın bir alacak ya da yeniden yapılandırılması gereken bir ödeme planı karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? Aşk alanında ilerleyen Mars heyecanını yükseltirken retroya dönen Venüs güven meselelerini yüzeye çıkarıyor. İlişkindeysen partnerinle yakınlık ve bağlılık konularını sakince konuşmak bağınızı derinleştirir. Kalbin boştaysa geçmişte yoğun duygular yaşadığın biri hayatına yeniden girmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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