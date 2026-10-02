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Koç Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık bugün enerjini yükseltirken sınırlarını zorlama isteğini de artırıyor. Yoğun bir antrenmanın ardından baldırlarında ya da ayak tabanlarında kramp girebilir; egzersizi bitirir bitirmez durmak yerine birkaç dakika yavaş tempoda yürüyerek kaslarını soğut. Mutfakta aceleyle çalışırken sıcak bir tencereye ya da fırın tepsisine elini değdirmemek için fırın eldiveni kullanmayı unutma. Venüs retroya başlarken cildin de hassaslaşabilir; tıraş sonrası kızarıklık ya da tahriş fark edersen alkol içeren losyonlar yerine sade bir nemlendirici tercih et. Ay'ın son dördün evresi ev işlerini bitirme isteği doğurabilir, ama ağır eşyaları tek başına taşımaya kalkma. Akşam ılık bir duş yerine sıcak bir bitki çayı eşliğinde dinlenmek bedenini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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