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1 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür ile Mars arasındaki gergin açı bugün aceleci hareketlerini artırabilir; merdivenlerden koşarak inmek ya da mutfakta hızlı çalışırken bıçakla küçük bir kesik almak gibi ufak kazalara dikkat et. İkizler'deki Ay ellerini ve kollarını hareketli tutacağı için uzun süre klavye başında kalıyorsan bileklerini dinlendirecek kısa molalar ver. Gün içinde başının ön kısmında bir basınç hissedersen ekran parlaklığını düşürmek ve gözlerini uzaklara odaklamak işe yarayabilir. Spor yapacaksan ağırlıkları artırmak için doğru gün değil; alıştığın tempoda kalmak omuz ve dirsek eklemlerini korur. Kafein alımını öğleden sonra kesmek de gece daha rahat dinlenmene yardım eder. Akşam yemeğini hafif tutup yatağa erkenden geçmek, yorgun düşen bedenini yarının yoğun temposuna çok daha iyi hazırlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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