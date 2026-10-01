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2 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 

2 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, romantizm alanında ilerleyen Mars kalbindeki ateşi harlıyor ama Merkür'le yaptığı kare, sevgilinin söylediği sıradan bir sözü bile kişisel algılamana neden olabilir. Alındığında hemen karşılık vermek yerine birkaç dakika beklemek, tartışmanın büyümesini önler. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde ev ortamı sizin için bir sığınağa dönüşür; birlikte yemek hazırlamak ya da koltukta uzun uzun sohbet etmek aranızdaki kırgınlığı eritecek. Onun ne hissettiğini bugün merakla sormak da seni ona daha çok yaklaştırır.

Bekar bir Koç isen ilk bakışta seni etkileyen biriyle hızlı bir çekim yaşayabilirsin. Neptün'le uyum içindeki Mars bu kişiyi olduğundan daha büyülü göstermiş olabilir. Mesajlaşmanın temposunu biraz düşürüp karşındakinin gerçek niyetini gözlemlemek, heyecanın kısa sürede sönmesini engeller ve seni hayal kırıklığından korur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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