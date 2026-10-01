Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanasının Oğlu Vuruldu!

Vurulan E.Ö.'nün annesinin Gelinim Mutfakta programının yarışmacısı olduğu ortaya çıktı. Fenomen kayınvalide oğlunun vurulduğunu çekim sırasında öğrendi.

Büyük şok yaşayan fenomen kayınvalide, gelini Yeşim Öksüz ile birlikte hastanenin yolunu tuttu. İkilinin haberi alır almaz gözyaşları içinde hastaneye koştuğu öğrenildi.

Beyhan Öksüz kimdir?

Gelinim Mutfakta, gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği ve kazananın kayınvalidelerin verdiği puanlarla belirlendiği formatıyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor. Beyhan Öksüz de programdaki tavırlarıyla izleyicinin 'fenomen kayınvalide' olarak andığı isimler arasında yer alıyor.

Kaşlarıyla da dikkat çeken Öksüz, son aylarda programda ailesine dair anlattıklarıyla sık sık konuşulmuştu. Ağustos ayında, oğluyla ikinci kez evlenmeye hazırlanan gelini Yeşim hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Programın resmi hesabından paylaşılan bir başka tanıtımda ise Öksüz'ün 'Oğlum çok hasta!' çıkışı stüdyodakileri şaşırtmıştı.