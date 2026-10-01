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Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanasının Oğlu Vuruldu!

Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanasının Oğlu Vuruldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 18:30
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Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının fenomen kayınvalidesi Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö., İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda 3 kurşunla yaralanan E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Oğlunun vurulduğunu program çekimleri sırasında öğrenen Beyhan Öksüz ise gözyaşları içinde hastaneye koştu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 3 kurşun bacağına ve kalçasına isabet etti.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 3 kurşun bacağına ve kalçasına isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde Kadıköy'deki Halitağa Caddesi'ne bağlı Elmalıçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, silahların çekilmesiyle kanlı bir hal aldı. Olayın, Kadıköy'ün en işlek bölgelerinden birinde ve günün kalabalık saatlerinde yaşanması dikkat çekti.

Ateşlenen kurşunlardan üçü E.Ö.'ye isabet etti. Kurşunların bacağına ve kalçasına geldiği öğrenilen Öksüz'ün oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Gelinim Mutfakta yarışmasının fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu öğrenildi. Saldırıyı çekimde öğrendi!

Gelinim Mutfakta yarışmasının fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu öğrenildi. Saldırıyı çekimde öğrendi!

Vurulan E.Ö.'nün annesinin Gelinim Mutfakta programının yarışmacısı olduğu ortaya çıktı. Fenomen kayınvalide oğlunun vurulduğunu çekim sırasında öğrendi.

Büyük şok yaşayan fenomen kayınvalide, gelini Yeşim Öksüz ile birlikte hastanenin yolunu tuttu. İkilinin haberi alır almaz gözyaşları içinde hastaneye koştuğu öğrenildi. 

Beyhan Öksüz kimdir?

Gelinim Mutfakta, gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği ve kazananın kayınvalidelerin verdiği puanlarla belirlendiği formatıyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor. Beyhan Öksüz de programdaki tavırlarıyla izleyicinin 'fenomen kayınvalide' olarak andığı isimler arasında yer alıyor. 

Kaşlarıyla da dikkat çeken Öksüz, son aylarda programda ailesine dair anlattıklarıyla sık sık konuşulmuştu. Ağustos ayında, oğluyla ikinci kez evlenmeye hazırlanan gelini Yeşim hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Programın resmi hesabından paylaşılan bir başka tanıtımda ise Öksüz'ün 'Oğlum çok hasta!' çıkışı stüdyodakileri şaşırtmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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