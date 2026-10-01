Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanasının Oğlu Vuruldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının fenomen kayınvalidesi Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö., İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda 3 kurşunla yaralanan E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Oğlunun vurulduğunu program çekimleri sırasında öğrenen Beyhan Öksüz ise gözyaşları içinde hastaneye koştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 3 kurşun bacağına ve kalçasına isabet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelinim Mutfakta yarışmasının fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu öğrenildi. Saldırıyı çekimde öğrendi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın