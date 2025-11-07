onedio
Set Çalışanı, Gelinim Mutfakta'nın Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı

Gelinim Mutfakta
Esra Demirci
07.11.2025 - 22:04

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'nın kurgu olup olmadığı merak ediliyor. Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından programdaki bazı gelin ve kaynanaların aslında set çalışanı olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın/TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

Gündüz kuşağı programlarının büyük çoğunluğunun kurgu olduğu iddia ediliyor. Set çalışanı, Gelinim Mutfakta hakkında skandal açıklamalar yaptı.

TikTok'ta yayınladığı videolarla dikkat çeken set çalışanı Yener Yalçın, 'Gelinim Mutfakta kurgu mu?' sorusuna yanıt verdi. Yalçın, yaptığı açıklamada programda yer alan çoğu gelin ve kaynananın set çalışanlarından oluştuğunu fakat gerçek gelin-kaynanaların da programda yarıştığını açıkladı.

