Set Çalışanı, Gelinim Mutfakta'nın Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı
Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'nın kurgu olup olmadığı merak ediliyor. Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından programdaki bazı gelin ve kaynanaların aslında set çalışanı olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Yener Yalçın/TikTok
Gündüz kuşağı programlarının büyük çoğunluğunun kurgu olduğu iddia ediliyor. Set çalışanı, Gelinim Mutfakta hakkında skandal açıklamalar yaptı.
