Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı, Diziye Dahil Olan 4 Oyuncu Hakkında Konuştu
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda kadroya Asil rolüyle dahil olan Erkan Avcı, Gazete Magazin kameralarına konuştu. Erkan Avcı, diziye dahil olan Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan hakkında ne dedi?
KAYNAK: Gazete Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar sonra erdi. Sevilen dizinin kadrosuna 4 yeni oyuncu geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın