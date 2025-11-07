Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sıla Türkoğlu'na ATV'nin İddialı Dizisinden Başrol Teklifi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, diziden kendi isteğiyle ayrıldı. Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nin ardından hangi dizide rol alacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bombayı patlattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sıla Türkoğlu, ATV'nin yeni dizisi 'Yabancı Gelin Liliyar'dan başrol teklifi aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'nun Doğa'sı Sıla Türkoğlu, ATV'nin yeni dizisinden başrol teklifi aldı.
Haberi yapay zekadan dinlemek isterseniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın