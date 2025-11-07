onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sıla Türkoğlu'na ATV'nin İddialı Dizisinden Başrol Teklifi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 18:26

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, diziden kendi isteğiyle ayrıldı. Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nin ardından hangi dizide rol alacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bombayı patlattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sıla Türkoğlu, ATV'nin yeni dizisi 'Yabancı Gelin Liliyar'dan başrol teklifi aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziden ayrılma kararı aldı. Beraberinde Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Ece İrtem ve Emrah Altıntoprak'la diziden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun yerine ise Seray Kaya geliyor.

Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nin ardından hangi dizide rol alacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bombayı patlattı.

Altuntaş'ın haberine göre ATV için hazırlanan 'Yabancı Gelin Liliyar' dizisinden Sıla Türkoğlu'na teklif gitti. Fikret Kuşkan'ın kadrosunda yer alacağı dizi için Sıla Türkoğlu teşekkür ederek teklifi reddetti.

Haberi yapay zekadan dinlemek isterseniz:

