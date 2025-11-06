Reyting Uzmanı, Kuruluş Orhan'ın Düşük Reytingleri Hakkında Açıklama Yaptı
ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan, sezona bomba bir geri dönüş yaptı. Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen Kuruluş Orhan'ın yeni başrol Mert Yazıcıoğlu'yla fırtına gibi eseceği düşünülse de reytinglerde bekleneni bir türlü veremedi. Peki, Kuruluş Orhan'ın reytingi neden düşük? Reyting uzmanı Kuruluş Orhan'ın reyting düşüklüğü hakkında açıklamada bulundu.
atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolüyle ekranlara geri döndü.
Reyting uzmanı, Kuruluş Orhan'ın reyting düşüşü hakkında açıklama yaptı.
