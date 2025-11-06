onedio
Reyting Uzmanı, Kuruluş Orhan'ın Düşük Reytingleri Hakkında Açıklama Yaptı

Kuruluş Osman Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.11.2025 - 15:34

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan, sezona bomba bir geri dönüş yaptı. Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen Kuruluş Orhan'ın yeni başrol Mert Yazıcıoğlu'yla fırtına gibi eseceği düşünülse de reytinglerde bekleneni bir türlü veremedi. Peki, Kuruluş Orhan'ın reytingi neden düşük? Reyting uzmanı Kuruluş Orhan'ın reyting düşüklüğü hakkında açıklamada bulundu.

atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolüyle ekranlara geri döndü.

Zaman atlaması yaşanan dizide Orhan Bey dönemi işlenirken eski başrol Burak Özçivit, bölüm başı ücrette anlaşamadığı için Osman Bey karakterine veda etmişti. Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu'yla ekrana gelen Kuruluş Orhan, yeni sezonuyla tam 2 haftadır ekranda olmasına rağmen hala beklenen reytingleri alabilmiş değil! 

Çarşamba akşamları rakibi Eşref Rüya'nın gerisinde kalan Kuruluş Orhan, ayrıca dün akşam yayınlanan Galatasaray-Ajax maçı sonrasında daha da reyting kaybetti

Reyting uzmanı, Kuruluş Orhan'ın reyting düşüşü hakkında açıklama yaptı.

X'teki bir reyting uzmanı, Kuruluş Orhan için 'Kuruluş Orhan maça değmedi hiç. Reklamsız şekilde aktığı için 23:00'da bitecek şekilde başladı yayına. Düşme nedeninin türlü açıklamaları var ama maç bunlardan biri değil ona bağlamamak lazım.' yazdı.

Peki, sizce Kuruluş Orhan'ın reytingleri neden düşmüş olabilir? Yorumlarda buluşalım...

