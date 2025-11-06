onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolü Seray Kaya'nın Adı Partneri Doğukan Güngör'le Aşk İddialarına Karışmış

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.11.2025 - 14:59

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasıyla Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün yeni partneri oldu. Dizinin yeni başrolü olan Seray Kaya'nın 2023 yılında partneri olduğu Doğukan Güngör'le aşk yaşadığı iddia edilmiş. Detaylar içeriğimizde!

Sıla Türkoğlu'nun kadroya veda etmesiyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni kadın başrolü Seray Kaya oldu.

Doğukan Güngör'ün 4 sezondur canlandırdığı Fatih Ünal karakteriyle partner olmaya hazırlanan Seray Kaya'nın karakteri Başak'ın seyircide nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş'ın 2023 yılında yayınladığı bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni partnerleri Doğukan Güngör ve Seray Kaya'nın adı 2023'te aşk iddialarına karışmış.

Altuntaş, o dönem Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan Seray Kaya'nın Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'le baş başa yemek yerken görüntülendiğini yazmış. Altuntaş, tarafların aşk yaşamadıklarını açıkladığının altını çizse de 2 yıl sonra aynı dizide partner olarak buluşacak olmaları bu iddiaları tekrardan gündeme getirdi.

