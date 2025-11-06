Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolü Seray Kaya'nın Adı Partneri Doğukan Güngör'le Aşk İddialarına Karışmış
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasıyla Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün yeni partneri oldu. Dizinin yeni başrolü olan Seray Kaya'nın 2023 yılında partneri olduğu Doğukan Güngör'le aşk yaşadığı iddia edilmiş. Detaylar içeriğimizde!
Sıla Türkoğlu'nun kadroya veda etmesiyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni kadın başrolü Seray Kaya oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni partnerleri Doğukan Güngör ve Seray Kaya'nın adı 2023'te aşk iddialarına karışmış.
