onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Okan Bayülgen'in Eski Eşi Zeyno Günenç'ten "Seviştiğim Tüm Kadınlar Ölüyor" Açıklamasına Olay Yanıt!

Okan Bayülgen'in Eski Eşi Zeyno Günenç'ten "Seviştiğim Tüm Kadınlar Ölüyor" Açıklamasına Olay Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 14:46

Okan Bayülgen’in Melis İşiten’in programında söylediği “1980’ler ve 1990’larda çok seviştik, şimdi sevişilecek insan kalmadı. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler’” sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Bayülgen'in bu sözlerine eski eşi Zeyno Gönenç'ten yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Okan Bayülgen’in “Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum” sözlerine eski eşi Zeyno Gönenç'in yorumu dikkat çekti.

Okan Bayülgen’in “Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum” sözlerine eski eşi Zeyno Gönenç'in yorumu dikkat çekti.

'Okan’ın zekası bize lazım. O böyle sivri laflar etmeyi sever. Onu her hâliyle çok severim, eşim de seviyor. Okan’la tatlı bir ilişkimiz var.' şeklinde konuşan ismin eski eşine desteği manşetlere yerleşti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın