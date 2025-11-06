Okan Bayülgen'in Eski Eşi Zeyno Günenç'ten "Seviştiğim Tüm Kadınlar Ölüyor" Açıklamasına Olay Yanıt!
Okan Bayülgen’in Melis İşiten’in programında söylediği “1980’ler ve 1990’larda çok seviştik, şimdi sevişilecek insan kalmadı. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler’” sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Bayülgen'in bu sözlerine eski eşi Zeyno Gönenç'ten yorum geldi.
İşte o anlar:
