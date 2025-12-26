onedio
19 Yaşında Piyangoyla Milyoner Oldu, 8 Yılda Parasını Bitirip Eski İşine Döndü: Hala Çöpçülük Yapıyor

19 Yaşında Piyangoyla Milyoner Oldu, 8 Yılda Parasını Bitirip Eski İşine Döndü: Hala Çöpçülük Yapıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 09:11

Henüz 19 yaşındayken aldığı tek bir piyango biletiyle hayatı bir gecede değişen Michael Carroll, yıllar sonra yeniden gündemde. Milyonlarca sterlinlik büyük ikramiyeyle lüks bir hayata adım atan Carroll’un hikayesi servetin hızla erimesiyle bambaşka bir yöne savruldu. Aradan geçen 8 yılın ardından tüm parasını tüketen eski piyango talihlisi bugün kazandığı ün ve paradan çok uzak eski mesleği olan çöpçülüğü yaparak yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael...
İngiltere’de henüz 19 yaşındayken piyangodan kazandığı yaklaşık 10 milyon sterlinle (yaklaşık 580 milyon TL) bir anda gündeme oturan Michael Carroll’un hikayesi, yıllar sonra bambaşka bir noktaya evrildi.

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sadece 8 yıl sonra parasını tamamen tüketen Carroll, bugün yeniden eski mesleği olan çöpçülüğü yapıyor.

2002 yılında yalnızca 1 sterlinlik piyango biletiyle milyonlar kazanan Carroll, kısa sürede İngiltere’nin en çok konuşulan piyango talihlilerinden biri oldu.

Ancak genç yaşta gelen ani servet, beraberinde ciddi sorunlar getirdi. Parayı yönetmekte zorlanan Carroll, yakın çevresine yüklü miktarda para dağıttı, futbol kulübü Rangers’a bağış yaptı ve lüks harcamalara yöneldi. Malikâneler, pahalı otomobiller ve gösterişli yaşam tarzı kısa sürede hayatının merkezine yerleşti.

Magazin basınının yakından takip ettiği Carroll, ilerleyen süreçte alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını da açıkça dile getirdi.

Günlük binlerce sterlini yasaklı madde için harcadığını söyleyen Carroll, düzenlediği partilerle sık sık gündeme geldi. Bu dönemde tehdit ve şantaj olaylarıyla da karşı karşıya kaldığını belirtti.

8 Yılda Tüm Servet Eridi

2010 yılına gelindiğinde büyük ikramiyeden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Paranın tamamen tükenmesiyle birlikte Carroll, yeniden geçimini sağlamak için iş arayışına girdi ve eski mesleği olan çöpçülüğe geri döndü. Zaman içinde farklı işlerde de çalışan Carroll, bugün daha sade bir hayat sürdürüyor.

Yıllar sonra geçmişine dönüp baktığında ise pişmanlık duymadığını söylüyor. Carroll, yaptığı açıklamada “Hiçbir şeyi değiştirmezdim” diyerek yaşadıklarından memnun olduğunu ifade ediyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
