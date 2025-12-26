19 Yaşında Piyangoyla Milyoner Oldu, 8 Yılda Parasını Bitirip Eski İşine Döndü: Hala Çöpçülük Yapıyor
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael...
Henüz 19 yaşındayken aldığı tek bir piyango biletiyle hayatı bir gecede değişen Michael Carroll, yıllar sonra yeniden gündemde. Milyonlarca sterlinlik büyük ikramiyeyle lüks bir hayata adım atan Carroll’un hikayesi servetin hızla erimesiyle bambaşka bir yöne savruldu. Aradan geçen 8 yılın ardından tüm parasını tüketen eski piyango talihlisi bugün kazandığı ün ve paradan çok uzak eski mesleği olan çöpçülüğü yaparak yaşamını sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’de henüz 19 yaşındayken piyangodan kazandığı yaklaşık 10 milyon sterlinle (yaklaşık 580 milyon TL) bir anda gündeme oturan Michael Carroll’un hikayesi, yıllar sonra bambaşka bir noktaya evrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2002 yılında yalnızca 1 sterlinlik piyango biletiyle milyonlar kazanan Carroll, kısa sürede İngiltere’nin en çok konuşulan piyango talihlilerinden biri oldu.
Magazin basınının yakından takip ettiği Carroll, ilerleyen süreçte alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını da açıkça dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın