19 Yaşında Piyangoyla Milyoner Oldu, 8 Yılda Parasını Bitirip Eski İşine Döndü: Hala Çöpçülük Yapıyor

Günlük binlerce sterlini yasaklı madde için harcadığını söyleyen Carroll, düzenlediği partilerle sık sık gündeme geldi. Bu dönemde tehdit ve şantaj olaylarıyla da karşı karşıya kaldığını belirtti.

8 Yılda Tüm Servet Eridi

2010 yılına gelindiğinde büyük ikramiyeden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Paranın tamamen tükenmesiyle birlikte Carroll, yeniden geçimini sağlamak için iş arayışına girdi ve eski mesleği olan çöpçülüğe geri döndü. Zaman içinde farklı işlerde de çalışan Carroll, bugün daha sade bir hayat sürdürüyor.

Yıllar sonra geçmişine dönüp baktığında ise pişmanlık duymadığını söylüyor. Carroll, yaptığı açıklamada “Hiçbir şeyi değiştirmezdim” diyerek yaşadıklarından memnun olduğunu ifade ediyor.