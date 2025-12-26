2026'da Zincirlerini Kırarak En Cesur Adımı Atacak Burçlar

Akrepler için cesaret, bu yıl dış dünyadan ziyade iç dünyada tezahür ediyor. 2026'da size zarar veren toksik ilişkileri, alışkanlıkları veya geçmişin yüklerini tek bir hamleyle geride bırakma gücünü kendinizde bulacaksınız. 'Krizlerin ustası' olarak bilinen Akrepler, bu yıl kendi küllerinden doğmak için en radikal duygusal kararları alacak. Bu yüzleşme, yılın ikinci yarısında size yepyeni ve daha sağlıklı bir sosyal çevre kazandıracak.