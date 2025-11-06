onedio
Bornozlu Videosuyla Gündem Olan Gülben Ergen'den Sert Tepki: "Ahlak Bekçileri Ayaklandı!"

Bornozlu Videosuyla Gündem Olan Gülben Ergen'den Sert Tepki: "Ahlak Bekçileri Ayaklandı!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 14:14

Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Gülben Ergen, yurt dışında çektiği ve üstünde bornoz varken dışarı çıktığını gösteren videosu için sosyal medyada yapılan “bu kadarı da olmaz” yorumlarına doğrudan yanıt verdi.

İşte o anlar:

Gülben Ergen'in bornozlu paylaşımından ve gelen yorumların detaylarından bahsetmiştik:

Ergen bornozlu videosunun gündem olmasının ardından Magazin Burada'ya konuştu.

Ergen bornozlu videosunun gündem olmasının ardından Magazin Burada'ya konuştu.

'Biz çok yargılamayı seven bir milletiz. Hemen yaftalayalım, hemen yorum yapalım bayılırız. Orada kimsenin umurunda değildi. Twitter’da ahlak bekçileri ayaklandı.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Deniz Türbanlı

kimin umrundaki bornozun sayın baykal 😝

Deniz Türbanlı

kimse sana ahlak bekçiliği yapmıyor sen başlattın ilk durup dururken nispet yaparak deniz baykal zihniyetli