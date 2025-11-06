Bornozlu Videosuyla Gündem Olan Gülben Ergen'den Sert Tepki: "Ahlak Bekçileri Ayaklandı!"
Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Gülben Ergen, yurt dışında çektiği ve üstünde bornoz varken dışarı çıktığını gösteren videosu için sosyal medyada yapılan “bu kadarı da olmaz” yorumlarına doğrudan yanıt verdi.
İşte o anlar:
Ergen bornozlu videosunun gündem olmasının ardından Magazin Burada'ya konuştu.
kimin umrundaki bornozun sayın baykal 😝
kimse sana ahlak bekçiliği yapmıyor sen başlattın ilk durup dururken nispet yaparak deniz baykal zihniyetli