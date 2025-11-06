onedio
Eski Fotoğrafları Yeniden Dolaşıma Girdi: Estetik İşlemleri Yalanlamakta Israrcı Olan Rabia Soytürk Dile Düştü

Eski Fotoğrafları Yeniden Dolaşıma Girdi: Estetik İşlemleri Yalanlamakta Israrcı Olan Rabia Soytürk Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
06.11.2025 - 09:46

Harper’s Bazaar Women of the Year gecesinde de Rabia Soytürk'ü gören muhabirler yine aynı konuyu gündeme getirdi: “Estetik var mı, yok mu?” Rabia Soytürk pembe halıdaki estetik açıklaması sonrası sosyal medyada eski fotoğraflarının yeniden dolaşıma girdi.

Rabia Soytürk’le ilgili estetik tartışması aslında yeni değil ama Harper’s Bazaar Women of the Year gecesiyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

Soytürk, gecede sorulan “estetik var mı?” sorusuna daha önce verdiğiyle birebir aynı yanıtı verdi ve çizgisini bozmadı: “Küçükken bir burun ameliyatı oldum, onun dışında hiçbir estetiğim yok. Dudakta da yok, başka yerde de yok.” 

Böylece eski fotoğraflarıyla yeni halinin yan yana konup “çok işlem var” diyenlere yeniden söz hakkı doğdu.

Yer aldığı Şahsiyet dizisinde tanıdığımız, ardından kendisini geniş bir kitleye tanıtan Benim Adım Melek’te oynayan Rabia Soytürk'ün o açıklamasını şöyle bırakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

