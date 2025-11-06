Kriz Büyüyor: Birsen Altuntaş'la Davalık Olan Elçin Sangu Gala Gerilimi Sonrası Sessizliğini Bozdu!
“Uykucu” filminin galasında gazeteci Birsen Altuntaş ile oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken arasında yaşanan gerginlik, aradan günler sonra meydana çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden alevlenen gerilim sonrası Elçin Sangu da sessizliğini bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altuntaş, daha önce Sangu–Özdiken çiftiyle ilgili ustalarının “dolandırıcılık” iddiasını haberleştirmiş, çift de bu haber için “yalan” diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftin daha önce Altuntaş hakkında bir aylık koruma kararı aldırmış olması, gazetecinin gala haberlerinde Elçin Sangu’nun adını kullanamamasına da yol açmıştı.
Elçin Sangu, Birsen Altuntaş’la yaşanan ve mahkeme/takipsizlik kararlarıyla gündeme gelen süreçten sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Bir X kullanıcısının “çok süslü konuştun, demek ki arka planda daha büyük bir şey var” iması ise Elçin Sangu'yu sinirlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın