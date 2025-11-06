Kriz Büyüyor: Birsen Altuntaş'la Davalık Olan Elçin Sangu Gala Gerilimi Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Ancak savcılık bu başvuruda takipsizlik kararı vermiş, çiftin mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilmişti. Altuntaş da bu sonucu “Türk adaleti basın görevini gördü” diyerek geçtiğimiz gün duyurmuştu.

Altuntaş’ın Uykucu'nun galasında bulunmasından rahatsız olduğu ileri sürülen Yunus Özdiken’in, gazeteciye doğru yürümeye çalıştığı; Altuntaş’ın ise bu durum üzerine kendisi için koruma kararı aldığı söylenmişti.