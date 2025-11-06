onedio
Kriz Büyüyor: Birsen Altuntaş'la Davalık Olan Elçin Sangu Gala Gerilimi Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 08:52

“Uykucu” filminin galasında gazeteci Birsen Altuntaş ile oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken arasında yaşanan gerginlik, aradan günler sonra meydana çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden alevlenen gerilim sonrası Elçin Sangu da sessizliğini bozdu.

Altuntaş, daha önce Sangu–Özdiken çiftiyle ilgili ustalarının “dolandırıcılık” iddiasını haberleştirmiş, çift de bu haber için “yalan” diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Ancak savcılık bu başvuruda takipsizlik kararı vermiş, çiftin mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilmişti. Altuntaş da bu sonucu “Türk adaleti basın görevini gördü” diyerek geçtiğimiz gün duyurmuştu.

Altuntaş’ın Uykucu'nun galasında bulunmasından rahatsız olduğu ileri sürülen Yunus Özdiken’in, gazeteciye doğru yürümeye çalıştığı; Altuntaş’ın ise bu durum üzerine kendisi için koruma kararı aldığı söylenmişti.

Çiftin daha önce Altuntaş hakkında bir aylık koruma kararı aldırmış olması, gazetecinin gala haberlerinde Elçin Sangu’nun adını kullanamamasına da yol açmıştı.

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş arasındaki gerilime bir yenisi eklenirken, geçmiş tartışmalarında olduğu gibi Elçin Sangu yine sessizliğini bozmadan edemedi.

Elçin Sangu, Birsen Altuntaş’la yaşanan ve mahkeme/takipsizlik kararlarıyla gündeme gelen süreçten sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

twitter.com

“Doğru kalem, eğri kâğıda yazmaz derler; hakikat de kirli ellerde tutunamaz.

Yavuz hırsızın sesi göğe çıkar bazen, çünkü sessiz olanın vicdanı vardır.

Mazlumun ahı gecikir, ama yerini bulur. Taş yerinde ağırdır.

Adalet bazen yavaş yürür, ama yürüdüğü yerden geri dönmez.”

Bir X kullanıcısının “çok süslü konuştun, demek ki arka planda daha büyük bir şey var” iması ise Elçin Sangu'yu sinirlendirdi.

