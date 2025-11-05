onedio
Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Dudak Uçuklatan Toynak Şeklindeki Ayakkabısı Göz Kanattı!

Ecem Dalgıçoğlu
05.11.2025 - 14:46

Alişan’la evliliği, iki çocuğuyla kurduğu mutlu aile tablosu ve “Gelin Evi”ni sunması derken Buse Varol'u düzenli olarak magazinin radarında görüyoruz. Ama bu kez gündeme gelme sebebi ne çocuklar ne de programdı; ayağındaki ayakkabıydı. 

Ünlü isim önceki gün eşi Alişan ve çocuklarıyla Bebek’te görüntülendi, gazetecilere ayaküstü konuşan ismim toynak formundaki o iddialı ayakkabıları dikkat çekti.

İşte o anlar:

Show TV’de yayınlanan gündüz kuşağı yarışması “Gelin Evi”nin sunuculuğunu yapan Buse Varol, tarzıyla dikkat çekti.

Alişan ve Buse Varol çifti, evliliklerinden sonra magazinin en yakından takip ettiği ailelerden biri oldu. 2019’da nikah masasına oturan çiftin aynı yıl oğulları Burak, 2021’de ise kızları Eliz dünyaya gelmişti.

Sunucu ve oyuncu Buse Varol, önceki gün eşi Alişan ve çocuklarıyla birlikte Bebek’te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varol, sade kombiniyle dikkat çekerken herkesin gözü ayağına takıldı. Varol’un giydiği “toynak” formundaki ayakkabının 50 bin TL olduğu iddia edildi.

