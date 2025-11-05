Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Dudak Uçuklatan Toynak Şeklindeki Ayakkabısı Göz Kanattı!

Alişan ve Buse Varol çifti, evliliklerinden sonra magazinin en yakından takip ettiği ailelerden biri oldu. 2019’da nikah masasına oturan çiftin aynı yıl oğulları Burak, 2021’de ise kızları Eliz dünyaya gelmişti.

Sunucu ve oyuncu Buse Varol, önceki gün eşi Alişan ve çocuklarıyla birlikte Bebek’te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varol, sade kombiniyle dikkat çekerken herkesin gözü ayağına takıldı. Varol’un giydiği “toynak” formundaki ayakkabının 50 bin TL olduğu iddia edildi.