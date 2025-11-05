Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Dudak Uçuklatan Toynak Şeklindeki Ayakkabısı Göz Kanattı!
Alişan’la evliliği, iki çocuğuyla kurduğu mutlu aile tablosu ve “Gelin Evi”ni sunması derken Buse Varol'u düzenli olarak magazinin radarında görüyoruz. Ama bu kez gündeme gelme sebebi ne çocuklar ne de programdı; ayağındaki ayakkabıydı.
Ünlü isim önceki gün eşi Alişan ve çocuklarıyla Bebek’te görüntülendi, gazetecilere ayaküstü konuşan ismim toynak formundaki o iddialı ayakkabıları dikkat çekti.
İşte o anlar:
Show TV’de yayınlanan gündüz kuşağı yarışması “Gelin Evi”nin sunuculuğunu yapan Buse Varol, tarzıyla dikkat çekti.
