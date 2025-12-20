onedio
Airfryer'da Kuru İncirli Granola Bar, Brokoli Köftesi ve Barbekü Soslu Kanat Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
20.12.2025 - 22:58

Tatlı isteğine iyi gelen, enerjisi uzun süren kuru incirli granola bar, sebzeyi sevdiren dışı hafif kızarmış brokoli köftesi ve iştah açan barbekü sosuyla bambaşka bir havaya bürünen kanatlar… Hem sağlıklı beslenmek hem de lezzetli bir şeyler yemek isteyenler bu tarifleri mutlaka denemeli! 😍

Kuru İncirli Granola Bar, Brokoli Köftesi ve Barbekü Soslu Kanat Nasıl Yapılır?

Kuru İncirli Granola Bar 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 su bardağı badem unu

  • 20 adet çiğ badem

  • 8 adet kuru incir

  • 5 adet kuru kayısı

  • 3 yemek kaşığı doğranmış Antep fıstığı

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı pekmez

Üzeri İçin:

  • 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Granola için olan tüm malzemeleri rondodan geçriip püre haline getirin.

2. Güveç haznesini yağlayıp karışımı yayın ve 170 derecede 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve üzerlerine bal gezdirip servis edin.

Brokoli Köftesi 

Malzemeler:

  • 500 gram haşlanmış brokoli

  • 1 çay bardağı ince bulgur

  • 1 adet soğan (rendelenmiş) 

  • 1 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı maydanoz (kıyılmış)

Yapılışı:

1. Bir kasede haşlanmış sıcak brokolileri ezin. Üzerine ince bulgur, rendelenmiş soğan, un, ve baharatları ekleyip yoğurun. Harçtan parçalar alıp elinizle şekil verin ve hazneye yerleştirin.

2. 180 derece 15 dakika pişirip üzerlerine arzuya göre süzme yoğurt ekleyip servis edin. 

Barbekü Soslu Kanat

Malzemeler:

  • 1 kilogram kanat 

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı barbekü sos

Yapılışı:

1. Kanatları bir kasede sıvı yağ, tuz, kimyon, sarımsak tozu, kekik ve toz kırmızı biberle birlikte karıştırıp hazneye yerleştirin.

2. 190 derecede 20 dakika pişirin. Piştikten sonra barbekü sosla karıştırıp servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

