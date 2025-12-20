The Smiths’in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
İngiliz rock grubu The Smiths'in şimdiye kadar yayımlanmış bütün albümleri başarılı ama biz bu albümlerdeki şarkıların en iyisini seçmek istiyoruz! Sence The Smiths'in hangi şarkısı en iyisi?
Seçim yapmakta zorlanabilirsin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle en iyi albümünü seçmeni istiyoruz!
Şimdi en iyi şarkısını seçelim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın