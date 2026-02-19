Hayatını Özetleyen O Senfonik Beste Ne?
Klasik müzik sadece geçmişin sesi değil, senin iç dünyandaki o bitmek bilmeyen fırtınaların, neşeli sabahların ve hüzünlü gün batımlarının yansıması! Belki bir devrim kadar güçlüsün, belki de bir yaz yağmuru kadar naif... Hadi, soruları cevapla ve hayatının fon müziğini keşfet!
1. Sabah gözünü açtığında ilk aklından geçen düşünce hangisi?
2. Gün içinde seni en çok ne ayakta tutar?
3. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
4. Bir tartışma anında tavrın nasıl olur?
5. Hayatta seni en çok ne yorar?
6. Bunlardan birini seç bakalım!
7. Hayatında şu sıralar hangi duygu baskın?
8. Son olarak, en büyük korkun nedir?
Beethoven - 5. Senfoni
Tchaikovsky - Kuğu Gölü
Debussy - Clair de Lune
