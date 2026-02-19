Yanlış Zamanda Dinlenip Doğru Hissettiren Şarkılar
Bazı şarkılar vardır, ne zaman dinlersen dinle tam zamanı gelmiş ve yeterince o duyguyu hissedemiyormuşsun gibi gelir... Ama yine de içinizde bir yerlere de mutlaka dokunur. İşte zamanlaması yanlış olsa bile insanı derinden yakalayan şarkılar...
1. Car Seat Headrest - Devil Moon
2. Michelle Gurevich - Lovers Are Strangers
3. Slowdive - Alison
4. Low - Lullaby
5. PIXIES - All I Think About Now
6. Radiohead - Sail To The Moon
7. Sunbeam Sound Machine - In Your Arms
8. Sonic Youth - I Love You Golden Blue
9. The Beatles - I'm So Tired
10. Alexandra Savior - Crying All The Time
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
