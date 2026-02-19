onedio
Yanlış Zamanda Dinlenip Doğru Hissettiren Şarkılar

Aslı Uysal
19.02.2026 - 15:01

Bazı şarkılar vardır, ne zaman dinlersen dinle tam zamanı gelmiş ve yeterince o duyguyu hissedemiyormuşsun gibi gelir... Ama yine de içinizde bir yerlere de mutlaka dokunur. İşte zamanlaması yanlış olsa bile insanı derinden yakalayan şarkılar...

1. Car Seat Headrest - Devil Moon

2. Michelle Gurevich - Lovers Are Strangers

3. Slowdive - Alison

4. Low - Lullaby

5. PIXIES - All I Think About Now

6. Radiohead - Sail To The Moon

7. Sunbeam Sound Machine - In Your Arms

8. Sonic Youth - I Love You Golden Blue

9. The Beatles - I'm So Tired

10. Alexandra Savior - Crying All The Time

