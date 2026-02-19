Fenerbahçe Evinde Nottingham Forest Karşısında Ağır Bir Yenildi Aldı: 0-3
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçında Nottingham Forest’ı ağırladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının ilk 11’ine göre tek değişiklik yaparak İsmail Yüksek’i yedek bıraktı, yerine yeni transfer Sidiki Cherif’i sahaya sürdü.
Kaleyi Ederson Moraes korurken, savunma hattı Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Mert Müldür’den oluştu. Orta sahada Guendouzi ve N’Golo Kante görev aldı, hücum hattında Asensio, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Cherif, Fenerbahçe formasıyla Avrupa’da ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.
İlk yarıda yediği iki golle geri düşen Fenerbahçe ikinci yarıda da aradığı gol ve pozisyonları bulamadı ve yediği üçüncü golle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Gelen şok gollerle Fenerbahçe geriye düştü.
3.gol de erken geldi.
