Fenerbahçe Evinde Nottingham Forest Karşısında Ağır Bir Yenildi Aldı: 0-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 22:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçında Nottingham Forest’ı ağırladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının ilk 11’ine göre tek değişiklik yaparak İsmail Yüksek’i yedek bıraktı, yerine yeni transfer Sidiki Cherif’i sahaya sürdü.

Kaleyi Ederson Moraes korurken, savunma hattı Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Mert Müldür’den oluştu. Orta sahada Guendouzi ve N’Golo Kante görev aldı, hücum hattında Asensio, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Cherif, Fenerbahçe formasıyla Avrupa’da ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.

İlk yarıda yediği iki golle geri düşen Fenerbahçe ikinci yarıda da aradığı gol ve pozisyonları bulamadı ve yediği üçüncü golle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Gelen şok gollerle Fenerbahçe geriye düştü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Sarı-lacivertliler maçın başında fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi.

Nottingham Forest, orta saha hakimiyetini kullanarak öne geçti ve Anderson’un şutu Ederson’un solundan ağlarla buluştu. İngilizler baskıyı artırdı; Hutchinson’un pasında Gibbs-White etkili olmaya çalıştı ancak Ederson gole izin vermedi, Anderson’un şutu ise auta çıktı.

Maçta fark, bir korner sonrası Igor Jesus’un yakın mesafeden attığı golle ikiye çıktı. İlk yarı Nottingham Forest’ın üstünlüğüyle sona erdi.

3.gol de erken geldi.

İkinci yarıya Kerem ve Mert Müldür'ü kenara alarak başlayan Fenerbahçe yerlerine Nene ve Levent'i oyuna dahil etti. 

Oyuna tutunmayan çalışan Fenerbahçe, ikinci goldeki iş birliğine bir kez daha mağlup oldu. Bu kez asist Igor Jesus'tan gol Gibbs-White'tan geldi.

3-0'dan sonra Fenerbahçe'nin direni düşerken atak üretmekte de zorlandı. Tedesco'nun daha sonra Fred ve İsmail'i alarak oyuna yaptığı müdahaleler de sonuçsuz kaldı ve misafir ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

