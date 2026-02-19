Fenerbahçe Evinde Nottingham Forest Karşısında Ağır Bir Yenildi Aldı: 0-3

İkinci yarıya Kerem ve Mert Müldür'ü kenara alarak başlayan Fenerbahçe yerlerine Nene ve Levent'i oyuna dahil etti.

Oyuna tutunmayan çalışan Fenerbahçe, ikinci goldeki iş birliğine bir kez daha mağlup oldu. Bu kez asist Igor Jesus'tan gol Gibbs-White'tan geldi.

3-0'dan sonra Fenerbahçe'nin direni düşerken atak üretmekte de zorlandı. Tedesco'nun daha sonra Fred ve İsmail'i alarak oyuna yaptığı müdahaleler de sonuçsuz kaldı ve misafir ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.