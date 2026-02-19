onedio
article/comments
article/share
Alperen Şengün'e Hakaret Eden Hesabın Arkasında Kevin Durant mi Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 20:14

Houston Rockets’ın yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada Alperen Şengün ve Jabari Smith Jr. gibi takım arkadaşlarıyla teknik ekibi hedef alan anonim bir hesabın arkasında olduğu iddialarına sert tepki gösterdi.

Houston Rockets'ı karıştıran iddia gündemden düşmüyor.

Houston Rockets’ın yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada gündeme gelen “sahte hesap” iddialarına açık bir dille karşılık verdi. Takım arkadaşlarını hedef alan anonim bir profilin arkasında olduğu öne sürülen tecrübeli oyuncu, tartışmalara rağmen sezon hedeflerine odaklanmayı sürdürdüğünü belirtti.

İddiaların kısa sürede yayılmasıyla birlikte dikkatler Durant’e çevrildi. Özellikle Rockets kadrosuna yönelik eleştirel paylaşımlar, NBA gündeminde yeni bir sosyal medya polemiğini tetikledi.

Durant, yaşananları "saçmalık" olarak niteledi.

NBA’de 16. kez All-Star sahnesine çıkan Kevin Durant, Houston’daki antrenmanın ardından iddialara ilişkin konuştu. Yahoo’ya değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, tartışmaların odağı haline gelmek istemediğini belirtti.

Deneyimli isim, 'Bu soruları sormanız gerektiğini biliyorum ama Twitter saçmalıklarına girmek için burada değilim' sözleriyle sosyal medya polemiklerine mesafe koydu.

"Takım arkadaşlarım neyin ne olduğunu biliyor"

Kevin Durant, açıklamalarının devamında odağının tamamen sahadaki performansı olduğunu vurguladı:

'Ben sadece sezona odaklanmak ve yoluma devam etmek için buradayım. Ama bu soruları sormanız gerektiğini anlıyorum. Takım arkadaşlarım neyin ne olduğunu biliyor. Tüm sezon boyunca konsantreydik. Bugün harika bir antrenman yaptık, deplasman turu için sabırsızlanıyoruz.'

Ortaya atılan iddialara karşın Durant’i söz konusu anonim hesapla doğrudan ilişkilendiren somut bir kanıt bulunmuyor. Paylaşımlarda özellikle Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Durant’in eski takım arkadaşı Devin Booker hakkında eleştirel ifadelerin yer aldığı dikkat çekti.

