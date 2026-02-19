Alperen Şengün'e Hakaret Eden Hesabın Arkasında Kevin Durant mi Var?

Kevin Durant, açıklamalarının devamında odağının tamamen sahadaki performansı olduğunu vurguladı:

'Ben sadece sezona odaklanmak ve yoluma devam etmek için buradayım. Ama bu soruları sormanız gerektiğini anlıyorum. Takım arkadaşlarım neyin ne olduğunu biliyor. Tüm sezon boyunca konsantreydik. Bugün harika bir antrenman yaptık, deplasman turu için sabırsızlanıyoruz.'

Ortaya atılan iddialara karşın Durant’i söz konusu anonim hesapla doğrudan ilişkilendiren somut bir kanıt bulunmuyor. Paylaşımlarda özellikle Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Durant’in eski takım arkadaşı Devin Booker hakkında eleştirel ifadelerin yer aldığı dikkat çekti.