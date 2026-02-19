Fatih Terim, Sepp Piontek'in Ardından Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı
A Milli Takım’da çağdaş futbol anlayışının yerleşmesinde pay sahibi olan ve Fatih Terim’in kariyerinde önemli iz bırakan Alman teknik adam Sepp Piontek, 86 yaşında hayatını kaybetti. Terim, eski teknik direktörü için duygusal bir veda mesajı yayımladı.
Fatih Terim sosyal medyadan Piontek ile ilgili duygusal bir mesaj paylaştı:
Terim'in kariyerinde yeri büyük...
