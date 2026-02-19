onedio
Fatih Terim, Sepp Piontek'in Ardından Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 19:31

A Milli Takım’da çağdaş futbol anlayışının yerleşmesinde pay sahibi olan ve Fatih Terim’in kariyerinde önemli iz bırakan Alman teknik adam Sepp Piontek, 86 yaşında hayatını kaybetti. Terim, eski teknik direktörü için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Fatih Terim sosyal medyadan Piontek ile ilgili duygusal bir mesaj paylaştı:

'Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı.

Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm ailenle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım.

Huzur içinde uyu, sevgili Sepp 🤍'

Terim'in kariyerinde yeri büyük...

Sepp Piontek, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine Werder Bremen’de başladıktan sonra Danimarka Milli Takımı’nın başına geçti. Danimarka’da 11 yıl görev yapan deneyimli teknik adam, Avrupa futbolunda dikkat çeken başarılara imza attı.

1990’da Türkiye Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenen Piontek, üç yıllık görev süresinde kısa vadeli sonuçlardan ziyade yapısal dönüşüme odaklandı. Bu dönemde atılan adımlar, ilerleyen yıllarda milli takımın elde ettiği başarıların temelini oluşturdu.

Piontek, ayrıca Fatih Terim’in teknik direktörlük kariyerinde belirleyici bir figür olarak öne çıktı. Terim’in milli takım organizasyonundaki rolü ve gelişim süreci, büyük ölçüde Piontek döneminde şekillendi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
