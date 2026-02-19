Galatasaray'ın Hezimete Uğrattığı Juventus İçin Tarihi Kriz Korkusu Başladı
Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde 5-2 yenilerek Avrupa’da tur umutlarını zora sokan Juventus’ta kriz derinleşiyor. İtalya Kupası’na da veda eden Torino temsilcisinde asıl risk Serie A’da ortaya çıktı.
Luciano Spalletti yönetimindeki ekip ligi ilk dört içinde bitiremezse yaklaşık 60 milyon Euro’luk gelirden mahrum kalacak ve kulüp ciddi bir mali baskıyla karşı karşıya kalacak.
Juventus için sezon kabusa döndü.
60 milyon Euro riske girdi.
Juventus'u zorlu fikstür bekliyor.
