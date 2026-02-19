Galatasaray'ın Hezimete Uğrattığı Juventus İçin Tarihi Kriz Korkusu Başladı

Serie A’da 46 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Juventus’u son derece kritik bir süreç bekliyor. Önce ligde Como’yu iç sahada ağırlayacak olan Torino ekibi, ardından Şampiyonlar Ligi rövanşında Galatasaray’ı yine kendi evinde konuk edecek. Sonrasında ise ligde zorlu Roma deplasmanına çıkacak.

Bu yoğun ve yıpratıcı fikstürden nasıl bir sonuç çıkaracağı, özellikle ilk dört hedefi ve yaklaşık 60 milyon Euro’luk gelir riski nedeniyle İtalya’da en çok tartışılan konu haline gelmiş durumda.