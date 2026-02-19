onedio
article/share
Galatasaray'ın Hezimete Uğrattığı Juventus İçin Tarihi Kriz Korkusu Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 19:06

Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde 5-2 yenilerek Avrupa’da tur umutlarını zora sokan Juventus’ta kriz derinleşiyor. İtalya Kupası’na da veda eden Torino temsilcisinde asıl risk Serie A’da ortaya çıktı.

Luciano Spalletti yönetimindeki ekip ligi ilk dört içinde bitiremezse yaklaşık 60 milyon Euro’luk gelirden mahrum kalacak ve kulüp ciddi bir mali baskıyla karşı karşıya kalacak.

Juventus için sezon kabusa döndü.

Juventus, İstanbul'da ağır bir yenilgi aldı

Galatasaray karşısındaki farklı mağlubiyetle Juventus’un Devler Ligi’nde çeyrek final hedefi büyük ölçüde İstanbul’da sarsıldı. Siyah-beyazlı ekip, yerel arenada da tutunamadı.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta’ya elenerek kupaya veda eden Torino temsilcisi için sezon, sportif açıdan tam anlamıyla bir hayal kırıklığına dönüştü.

60 milyon Euro riske girdi.

Kenan Yıldız

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, Juventus’un içinde bulunduğu mali tabloyu mercek altına aldı. Haberde, siyah-beyazlı yönetimin Galatasaray’a elenme ihtimalinde Şampiyonlar Ligi son 16 turundan elde edilecek yaklaşık 11 milyon Euro’luk gelirin kaybını zaten bütçe projeksiyonuna dahil ettiği aktarıldı. Ancak asıl riskin lig performansında ortaya çıktığı belirtildi.

Luciano Spalletti yönetimindeki ekibin Serie A’yı ilk dört içinde tamamlayamaması ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edememesi halinde en az 60 milyon Euro’luk temel gelirden mahrum kalacağı ifade ediliyor. Yayın havuzu ve performans primleri de hesaba katıldığında, toplam finansal kaybın çok daha ağır bir seviyeye ulaşabileceği vurgulanıyor.

Juventus'u zorlu fikstür bekliyor.

Serie A’da 46 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Juventus’u son derece kritik bir süreç bekliyor. Önce ligde Como’yu iç sahada ağırlayacak olan Torino ekibi, ardından Şampiyonlar Ligi rövanşında Galatasaray’ı yine kendi evinde konuk edecek. Sonrasında ise ligde zorlu Roma deplasmanına çıkacak.

Bu yoğun ve yıpratıcı fikstürden nasıl bir sonuç çıkaracağı, özellikle ilk dört hedefi ve yaklaşık 60 milyon Euro’luk gelir riski nedeniyle İtalya’da en çok tartışılan konu haline gelmiş durumda.

