Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 19:37

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı sahasında konuk edecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonu hakemi Sandro Schärer yönetecek.

Maça dakikalar kala kadrolar da belli oldu.

Maçta ilk 11'ler belli oldu:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
