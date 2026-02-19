Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı sahasında konuk edecek.
Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonu hakemi Sandro Schärer yönetecek.
Maça dakikalar kala kadrolar da belli oldu.
Maçta ilk 11'ler belli oldu:
