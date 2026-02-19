Ekmekte Tarihi Tam Buğday Kararı Neden Alındı? İnsan Sağlığına Çok Daha Yararlı!
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği proje ile ekmek üretiminde yüzde 70 oranında tam buğday unu kullanımı zorunlu hale gelecek. İlk etapta kamu kuruluşlarından başlayacak pilot uygulama kısa sürede yurt geneline yayılacak ve tam buğday unu kullanılmayan ekmekler satılamayacak. Habertürk’e konuşan diyetisyen Seyran Tombul Karlıtepe, tam buğday ununun insan sağlığına çok daha yararlı maddeler barındırdığını açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme ile hamura koyu renk veren malt ununun kullanılması da yasaklanacak.
Türkiye’de en çok tüketilen gıdaların başında kuşkusuz ekmek geliyor.
Tam buğday ekmeği birçok hastalığa iyi geliyor.
