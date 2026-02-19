onedio
article/comments
article/share
Ekmekte Tarihi Tam Buğday Kararı Neden Alındı? İnsan Sağlığına Çok Daha Yararlı!

Ekmekte Tarihi Tam Buğday Kararı Neden Alındı? İnsan Sağlığına Çok Daha Yararlı!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 13:34

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği proje ile ekmek üretiminde yüzde 70 oranında tam buğday unu kullanımı zorunlu hale gelecek. İlk etapta kamu kuruluşlarından başlayacak pilot uygulama kısa sürede yurt geneline yayılacak ve tam buğday unu kullanılmayan ekmekler satılamayacak. Habertürk’e konuşan diyetisyen Seyran Tombul Karlıtepe, tam buğday ununun insan sağlığına çok daha yararlı maddeler barındırdığını açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme ile hamura koyu renk veren malt ununun kullanılması da yasaklanacak.

Türkiye’de en çok tüketilen gıdaların başında kuşkusuz ekmek geliyor.

Türkiye'de en çok tüketilen gıdaların başında kuşkusuz ekmek geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile birlikte geliştirdiği proje ile ekmek üretiminde daha sağlıklı olduğu bilinen tam buğday unu kullanımı zorunlu hale gelecek.

Ayrıca ekmeğe suni bir esmerlik kazandırmak için kullanılan ve sağlık açısından tartışılan kavrulmuş malt ununun kullanımı da tamamen yasaklanacak.

Peki, ekmek üretiminde tam buğday zorunluluğu kararı neden alındı?

Diyetisyen Seyran Tombul Karlıtepe, tam buğday ununun yararlarıyla ilgili şunları söyledi:

Tam buğday; içinde hem ruşeymi hem endospermi hem de yüksek seviyede lif içeriyor. Aslında insan vücudu için çok daha sağlıklı, çok daha gerekli şeyleri barındırıyor.”

Fırıncı Emre Özen’in tam buğday tanımı ise şöyle:

Tam buğday unu bir çeşit değil. Buğdayın tamamının öğütülmüş hâli. Beyaz un ise buğdayın bazı kısımlarının alınarak un hâline getirilmiş hâli.”

Tam buğday ekmeği birçok hastalığa iyi geliyor.

Tam buğday ekmeği birçok hastalığa iyi geliyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada tam buğday ekmeğinin faydalarından bahsetmişti. 

Kendisinin de ekmek yediğini ve ekmeksiz duramadığını dile getiren Saraçoğlu, '(Ekmek yemeyin) diyorlar, nereden uyduruyorlar anlamıyorum. Ekmeği kansere, diyabete karşı özellikle tüketeceksiniz.' diye konuştu.

Tüketilen ekmeğin tam buğday ekmeği olması gerektiğini belirten Saraçoğlu, ekmeğin yüksek tansiyonu önlediğini, metabolizma hastalıklarında koruyucu ve önleyici özelliğe sahip olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, tam buğday ekmeğinin besleyici, vitaminli ve doyurucu olduğuna vurgu yaptı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
