Ekmekte Tarihi Tam Buğday Kararı Neden Alındı? İnsan Sağlığına Çok Daha Yararlı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile birlikte geliştirdiği proje ile ekmek üretiminde daha sağlıklı olduğu bilinen tam buğday unu kullanımı zorunlu hale gelecek.

Ayrıca ekmeğe suni bir esmerlik kazandırmak için kullanılan ve sağlık açısından tartışılan kavrulmuş malt ununun kullanımı da tamamen yasaklanacak.

Peki, ekmek üretiminde tam buğday zorunluluğu kararı neden alındı?

Diyetisyen Seyran Tombul Karlıtepe, tam buğday ununun yararlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Tam buğday; içinde hem ruşeymi hem endospermi hem de yüksek seviyede lif içeriyor. Aslında insan vücudu için çok daha sağlıklı, çok daha gerekli şeyleri barındırıyor.”

Fırıncı Emre Özen’in tam buğday tanımı ise şöyle:

“Tam buğday unu bir çeşit değil. Buğdayın tamamının öğütülmüş hâli. Beyaz un ise buğdayın bazı kısımlarının alınarak un hâline getirilmiş hâli.”