Yüksek Tansiyona Karşı En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu: Birçok Faydası Var!

22.01.2026 - 15:22

Yüksek tansiyonla mücadelede yalnızca tuzdan kaçınmak yetmiyor. Günlük beslenmede tercih edilen ekmek türleri de kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar, doğru ekmek seçimlerinin sağlıklı bir tansiyon yönetiminde fark yaratabileceğini vurguluyor.

Kaynak: https://www.verywellhealth.com/best-b...
Yüksek tansiyonla mücadelede yalnızca tuz tüketimi değil, günlük beslenmede tercih edilen temel gıdalar da belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlara göre sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, doğru seçildiğinde kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabiliyor.

Beslenme uzmanlarının değerlendirmelerine göre, filizlenmiş tam tahıllı ekmek, yüksek tansiyonu olan bireyler için en sağlıklı seçeneklerin başında geliyor. Bu tercihin arkasında ise ekmeğin yüksek lif oranı ve kan basıncının düzenlenmesinde etkili olan mineral içeriği yer alıyor.

Beslenme uzmanı Alexander Leritz, tam tahıllarda bulunan lifin kan damarı fonksiyonlarını iyileştirdiğini, iştah kontrolüne yardımcı olduğunu ve kilo yönetimini desteklediğini belirterek, tüm bu etkilerin dolaylı olarak tansiyonun düşmesine katkı sağladığını ifade ediyor.

Bilimsel çalışmalar da bu görüşü destekliyor. Araştırmalara göre lif tüketiminin artırılması, kan basıncını düşürmede etkili yöntemlerden biri. Uzmanlar, yüksek tansiyonu olan kadınların günde en az 28 gram, erkeklerin ise yaklaşık 38 gram lif almasının fayda sağladığını belirtiyor. Beslenme uzmanı Vicki Klimantiris, iyi bir ekmek diliminin ortalama 3 ila 5 gram lif içermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Filizlenmiş tam tahıllı ekmek, yalnızca lif açısından değil, mineral içeriğiyle de öne çıkıyor. Rafine beyaz undan yapılan ekmeklere kıyasla magnezyum bakımından daha zengin olan bu ürünler, aynı zamanda genellikle daha düşük sodyum içeriyor. Magnezyum, damarların gevşemesine yardımcı olarak kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

Beslenme uzmanı Rachelle Ajemera ise filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin glisemik indeksinin beyaz ekmeğe göre daha düşük olduğunu vurguluyor. Bu durum, tüketim sonrası kan şekerinde ani yükselmelerin önüne geçilmesini sağlıyor ve genel metabolik dengeyi destekliyor.

