Yüksek Tansiyona Karşı En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu: Birçok Faydası Var!
Yüksek tansiyonla mücadelede yalnızca tuzdan kaçınmak yetmiyor. Günlük beslenmede tercih edilen ekmek türleri de kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar, doğru ekmek seçimlerinin sağlıklı bir tansiyon yönetiminde fark yaratabileceğini vurguluyor.
Yüksek tansiyonla mücadelede yalnızca tuz tüketimi değil, günlük beslenmede tercih edilen temel gıdalar da belirleyici rol oynuyor.
Beslenme uzmanı Alexander Leritz, tam tahıllarda bulunan lifin kan damarı fonksiyonlarını iyileştirdiğini, iştah kontrolüne yardımcı olduğunu ve kilo yönetimini desteklediğini belirterek, tüm bu etkilerin dolaylı olarak tansiyonun düşmesine katkı sağladığını ifade ediyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
