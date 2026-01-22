Yüksek Tansiyona Karşı En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu: Birçok Faydası Var!

Bilimsel çalışmalar da bu görüşü destekliyor. Araştırmalara göre lif tüketiminin artırılması, kan basıncını düşürmede etkili yöntemlerden biri. Uzmanlar, yüksek tansiyonu olan kadınların günde en az 28 gram, erkeklerin ise yaklaşık 38 gram lif almasının fayda sağladığını belirtiyor. Beslenme uzmanı Vicki Klimantiris, iyi bir ekmek diliminin ortalama 3 ila 5 gram lif içermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Filizlenmiş tam tahıllı ekmek, yalnızca lif açısından değil, mineral içeriğiyle de öne çıkıyor. Rafine beyaz undan yapılan ekmeklere kıyasla magnezyum bakımından daha zengin olan bu ürünler, aynı zamanda genellikle daha düşük sodyum içeriyor. Magnezyum, damarların gevşemesine yardımcı olarak kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

Beslenme uzmanı Rachelle Ajemera ise filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin glisemik indeksinin beyaz ekmeğe göre daha düşük olduğunu vurguluyor. Bu durum, tüketim sonrası kan şekerinde ani yükselmelerin önüne geçilmesini sağlıyor ve genel metabolik dengeyi destekliyor.