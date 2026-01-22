onedio
Uzmanlara Göre Birkaç Küçük Alışkanlık Değişikliğiyle Ömrü Uzatmak Mümkün

Uzmanlara Göre Birkaç Küçük Alışkanlık Değişikliğiyle Ömrü Uzatmak Mümkün

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.01.2026 - 14:50

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için radikal kararlar almaya ya da hayatı tamamen değiştirmeye gerek olmayabilir. Uzmanlara göre uyku düzeni, günlük hareket miktarı ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük ama sürdürülebilir değişiklikler, yaşam süresi üzerinde beklenenden çok daha büyük bir etki yaratabiliyor. Son araştırmalar, bu üç temel unsurun birlikte ele alındığında, sağlıklı geçirilen yılları da anlamlı şekilde artırabildiğine işaret ediyor.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için köklü değişimlere gerek olmayabilir.

Bilim insanlarına göre uyku düzeninde, fiziksel aktivitede ve beslenmede yapılacak küçük ama istikrarlı iyileştirmeler bile yaşam süresini anlamlı şekilde uzatabiliyor.

Hakemli bilim dergisi eClinicalMedicine’da yayımlanan yeni bir araştırma, bu üç temel alışkanlığın birlikte ele alındığında etkisinin çok daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Küçük gibi görünen bu değişikliklerin toplam etkisi ise şaşırtıcı derecede büyük.

Araştırmaya göre, günde yalnızca 5 dakika daha fazla uyumak, 2 dakika orta ila yoğun fiziksel aktivite yapmak (hızlı yürüyüş ya da merdiven çıkmak gibi) ve yarım porsiyon daha fazla sebze tüketmek, en sağlıksız alışkanlıklara sahip bireylerin bile ömrüne yaklaşık 1 yıl ekleyebiliyor.

Günde 7–8 saat uyuyan, 40 dakikadan fazla orta ila yoğun fiziksel aktivite yapan ve sağlıklı beslenen bireylerin yaşam süresi, en kötü alışkanlıklara sahip kişilere kıyasla 9 yıldan fazla uzayabiliyor.

Araştırmacılar ayrıca diyet kalitesini ölçmek için kullanılan Diyet Kalitesi Puanı (DQS) sistemine dikkat çekiyor. Bu puan; sebze, meyve, tahıl, et, balık, süt ürünleri, yağ ve şekerli içecek tüketimine göre belirleniyor. Çalışmada, uyku süresinde günlük 24 dakikalık artış, fiziksel aktivitede yaklaşık 4 dakikalık yükseliş ve DQS’de 23 puanlık iyileşmenin, ortalama 4 yıl daha uzun yaşamla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise şu:

Uyku, hareket ve beslenme açısından en sağlıksız gruptaki bireylerin, yalnızca tek bir alışkanlığı düzeltmeye çalışanlara kıyasla çok daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu görülüyor. Yani mesele sadece “daha çok uyumak” değil, dengeyi birlikte kurmak.

