Uzmanlara Göre Birkaç Küçük Alışkanlık Değişikliğiyle Ömrü Uzatmak Mümkün

Araştırmacılar ayrıca diyet kalitesini ölçmek için kullanılan Diyet Kalitesi Puanı (DQS) sistemine dikkat çekiyor. Bu puan; sebze, meyve, tahıl, et, balık, süt ürünleri, yağ ve şekerli içecek tüketimine göre belirleniyor. Çalışmada, uyku süresinde günlük 24 dakikalık artış, fiziksel aktivitede yaklaşık 4 dakikalık yükseliş ve DQS’de 23 puanlık iyileşmenin, ortalama 4 yıl daha uzun yaşamla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise şu:

Uyku, hareket ve beslenme açısından en sağlıksız gruptaki bireylerin, yalnızca tek bir alışkanlığı düzeltmeye çalışanlara kıyasla çok daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu görülüyor. Yani mesele sadece “daha çok uyumak” değil, dengeyi birlikte kurmak.