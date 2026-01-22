onedio
Ciddi Sağlık Riski Uyarısı: Toplatılan Ünlü Konserve Ton Balığı Yanlışlıkla Yeniden Satışa Sunuldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.01.2026 - 12:33

ABD’de daha önce ciddi sağlık riski nedeniyle piyasadan çekilen ünlü bir konserve ton balığı markasının, alınan tüm önlemlere rağmen yanlışlıkla yeniden satışa sunulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, dağıtım sürecinde yaşanan bu hatanın gıda güvenliği açısından endişe yarattığını belirtiyor. Tüketicilerden, evlerinde bulunan ürünleri kontrol etmeleri ve gerekli adımları atmaları isteniyor.

Kaynak: https://people.com/recalled-tuna-inad...
ABD’de daha önce geri çağrılan bazı konserve ton balığı ürünlerinin, “potansiyel olarak ölümcül” bir gıda zehirlenmesi riski taşımasına rağmen yanlışlıkla yeniden marketlere gönderildiği ortaya çıktı.

Tri-Union Seafoods, 16 Ocak’ta yaptığı açıklamada, karantinaya alınmış ürünlerin üçüncü taraf bir dağıtıcı tarafından dokuz eyalete sevk edildiğini duyurdu.

Söz konusu ürünler, Genova Yellowfin Tuna in Olive Oil marka 4’lü paketler ile Genova Yellowfin Tuna in Extra Virgin Olive Oil with Sea Salt adlı tekli konservelerden oluşuyor. Bu ürünler, ambalajındaki “kolay açılır kapak” bölümünde tespit edilen üretim hatası nedeniyle Şubat 2025’te gönüllü olarak geri çağrılmıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) göre ambalajdaki bu sorun, zamanla ürünün sızdırmasına veya clostridium botulinum bakterisiyle kirlenmesine yol açabiliyor. Bu bakteri, nadir görülse de ölümcül olabilen botulizm zehirlenmesine neden olabiliyor. Yetkililer, ürünlerin “koku ya da görünüm olarak bozuk olmamasının” güvenli olduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

Yanlışlıkla dağıtılan ürünlerin; Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin, Maryland, Virginia ve California’daki bazı marketlere ulaştığı bildirildi.

Meijer mağazalarının Ortabatı eyaletlerinde, Giant Foods’un Maryland ve Virginia’da, Safeway, Albertsons, Vons ve Pavilions zincirlerinin ise California’da bu ürünleri aldığı belirtildi.

Geri çağırma kapsamındaki 4’lü paketlerin UPC kodu 4800073265, kutu kodları S84N D2L veya S84N D3L ve son tüketim tarihi Ocak 2028 olarak açıklandı. Tekli konservelerde ise UPC 4800013275, kutu kodu S88N D1M ve yine Ocak 2028 son tüketim tarihi bulunuyor.

Tüketicilere, bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri; çöpe atmaları ya da satın aldıkları mağazaya iade ederek tam para iadesi almaları tavsiye ediliyor. Şu ana kadar ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bildirilmiş değil.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tehuti555

bize ne amq amerika'nın konserve balık markasının maceralarından?! iyice saldınız şu işi.

Bozkurt

Ar damarları patladığı için ne kadar yerin dibine sokarsak sokalım bir şey hissetmiyorlar. Profiller etikten ahlaktan geçilmiyor ama! Etik değerler çerçevesi... Devamını Gör

serhatdamacana

Sırf içeriğe girilsin diye neresi olduğunu yazmıyor amerika olduğunu bilsek girmeyeceğiz ya çünkü, yine 2 gram aklıyla içerik üretmiş köylü kurnazı. İçeriği ... Devamını Gör

ömer

😱😱😱Az önce ton balıklı salata yedim ankastremi bozma şimdi