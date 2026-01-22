Ciddi Sağlık Riski Uyarısı: Toplatılan Ünlü Konserve Ton Balığı Yanlışlıkla Yeniden Satışa Sunuldu
Kaynak: https://people.com/recalled-tuna-inad...
ABD’de daha önce ciddi sağlık riski nedeniyle piyasadan çekilen ünlü bir konserve ton balığı markasının, alınan tüm önlemlere rağmen yanlışlıkla yeniden satışa sunulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, dağıtım sürecinde yaşanan bu hatanın gıda güvenliği açısından endişe yarattığını belirtiyor. Tüketicilerden, evlerinde bulunan ürünleri kontrol etmeleri ve gerekli adımları atmaları isteniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’de daha önce geri çağrılan bazı konserve ton balığı ürünlerinin, “potansiyel olarak ölümcül” bir gıda zehirlenmesi riski taşımasına rağmen yanlışlıkla yeniden marketlere gönderildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanlışlıkla dağıtılan ürünlerin; Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin, Maryland, Virginia ve California’daki bazı marketlere ulaştığı bildirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bize ne amq amerika'nın konserve balık markasının maceralarından?! iyice saldınız şu işi.
Ar damarları patladığı için ne kadar yerin dibine sokarsak sokalım bir şey hissetmiyorlar. Profiller etikten ahlaktan geçilmiyor ama! Etik değerler çerçevesi... Devamını Gör
Sırf içeriğe girilsin diye neresi olduğunu yazmıyor amerika olduğunu bilsek girmeyeceğiz ya çünkü, yine 2 gram aklıyla içerik üretmiş köylü kurnazı. İçeriği ... Devamını Gör
😱😱😱Az önce ton balıklı salata yedim ankastremi bozma şimdi