Ciddi Sağlık Riski Uyarısı: Toplatılan Ünlü Konserve Ton Balığı Yanlışlıkla Yeniden Satışa Sunuldu

Meijer mağazalarının Ortabatı eyaletlerinde, Giant Foods’un Maryland ve Virginia’da, Safeway, Albertsons, Vons ve Pavilions zincirlerinin ise California’da bu ürünleri aldığı belirtildi.

Geri çağırma kapsamındaki 4’lü paketlerin UPC kodu 4800073265, kutu kodları S84N D2L veya S84N D3L ve son tüketim tarihi Ocak 2028 olarak açıklandı. Tekli konservelerde ise UPC 4800013275, kutu kodu S88N D1M ve yine Ocak 2028 son tüketim tarihi bulunuyor.

Tüketicilere, bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri; çöpe atmaları ya da satın aldıkları mağazaya iade ederek tam para iadesi almaları tavsiye ediliyor. Şu ana kadar ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bildirilmiş değil.