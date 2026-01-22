onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Daha Uzun Yaşamak İçin En İdeal Öğle Yemeği Açıklandı

Daha Uzun Yaşamak İçin En İdeal Öğle Yemeği Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.01.2026 - 09:47

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetikle sınırlı olmadığı, günlük beslenme tercihleriyle de doğrudan ilişkili olduğu uzun süredir vurgulanıyor. Beslenme uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, gün ortasında tüketilen dengeli bir öğün; hem zihinsel performansı hem de fiziksel dayanıklılığı destekleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein içeren doğru bir öğle yemeğinin yaşa bağlı riskleri azaltmada önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

Kaynak: https://health.yahoo.com/wellness/hea...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlıklı yaşlanma, yalnızca hastalıklardan uzak durmakla değil, günlük enerji düzeyini, zihinsel berraklığı ve fiziksel gücü koruyabilmekle de yakından ilişkili.

Sağlıklı yaşlanma, yalnızca hastalıklardan uzak durmakla değil, günlük enerji düzeyini, zihinsel berraklığı ve fiziksel gücü koruyabilmekle de yakından ilişkili.

Beslenme uzmanları, EatingWell’e yaptıkları değerlendirmelerde uzun vadede sağlığı destekleyen bir öğle yemeğinin; sağlıklı yağlar, yüksek kaliteli protein ve lif açısından dengeli olması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu kriterleri karşılayan en uygun seçeneklerden biri somonla doldurulmuş avokado.

Uzmanlara göre bu kriterleri karşılayan en uygun seçeneklerden biri somonla doldurulmuş avokado.

Uzmanlar, yaşlanma sürecinde karşılaşılan en önemli risklerden birinin kronik inflamasyon olduğuna dikkat çekiyor. Zamanla hücrelere ve dokulara zarar verebilen bu durum, kalp hastalıkları, eklem problemleri ve çeşitli kronik rahatsızlıklarla ilişkilendiriliyor.

Somon, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde inflamasyonu tetikleyen süreçlerin baskılanmasına yardımcı olabiliyor. Araştırmalar, bu yağ asitlerinin vücutta iltihapla ilişkili maddelerin üretimini azaltabildiğini gösteriyor.

Beyin sağlığını destekliyor

Beynin büyük ölçüde yağdan oluştuğunu hatırlatan uzmanlar, özellikle omega-3 yağ asitlerinin beyin hücreleri arasındaki iletişim için kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Beslenme uzmanı Juliana Crimi, somonun DHA açısından zengin yapısının hafıza ve bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Avokadonun içerdiği E vitamini ve diğer antioksidanlarla birleştiğinde, bu öğünün beyin sağlığını destekleyen güçlü bir kombinasyon sunduğu ifade ediliyor.

Besin emilimini artırıyor

A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin vücut tarafından etkin şekilde kullanılabilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlara göre avokado, bu vitaminlerin emilimini artırarak besinlerden alınan faydayı güçlendiriyor.

Kas kütlesinin korunmasına katkı sağlıyor

Uzmanlar, 30 yaş sonrasında kas kütlesinde doğal bir azalma görüldüğünü ve bu sürecin yeterli protein alımıyla yavaşlatılabileceğini belirtiyor. Somon, vücudun ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin tamamını içeren yüksek kaliteli bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor.

Protein ağırlıklı bir öğle yemeğinin aynı zamanda kan şekerini dengelemeye, uzun süre tokluk sağlamaya ve fiziksel dayanıklılığı korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın