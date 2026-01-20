"Kulaklarımızı Kanatmaya Yemin Etmiş!": Turabi'nin Yeni Şarkısı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Survivor’dan tanıdığımız Turabi, yayınladığı yeni şarkıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda erotizm kavramını arşa çıkardığı 'Wine Me, Dine Me' şarkısıyla ne yaptığını çözemediğimiz Turabi, bu sefer de yeni şarkısıyla gündem oldu. Şarkı sözlerinin yanı sıra kareografisi de hayatı sorgulatan cinstendi.
Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Turabi, geçtiğimiz aylarda pek bi' erotik "Wine Me, Dine Me" şarkısıyla hem kulaklarımızı kanatmış hem de dinleyicilere uzun uzun hayatı sorgulatmıştı.
Dans koreografilerinden tutun da şarkının kendisine kadar elde kalan bu 'şaheser' sosyal medyada gündem oldu.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
