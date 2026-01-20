onedio
"Kulaklarımızı Kanatmaya Yemin Etmiş!": Turabi'nin Yeni Şarkısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

"Kulaklarımızı Kanatmaya Yemin Etmiş!": Turabi'nin Yeni Şarkısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
20.01.2026 - 15:24

Survivor’dan tanıdığımız Turabi, yayınladığı yeni şarkıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda erotizm kavramını arşa çıkardığı 'Wine Me, Dine Me' şarkısıyla ne yaptığını çözemediğimiz Turabi, bu sefer de yeni şarkısıyla gündem oldu. Şarkı sözlerinin yanı sıra kareografisi de hayatı sorgulatan cinstendi.

Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Turabi, geçtiğimiz aylarda pek bi' erotik "Wine Me, Dine Me" şarkısıyla hem kulaklarımızı kanatmış hem de dinleyicilere uzun uzun hayatı sorgulatmıştı.

Gündeme gelme çabası başarılı olmuş olacak ki, şarkının devamında tüm sosyal medya kendisini konuşmuş, akabinde de hakkında soruşturma açılmıştı.

Turabi bu sefer farklı bir şarkısıyla 'sektöre' geri döndü.

Dans koreografilerinden tutun da şarkının kendisine kadar elde kalan bu 'şaheser' sosyal medyada gündem oldu.

Dinlemeyenler için:

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
