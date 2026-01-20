onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Sezonunun Şans Getireceği Burçlar Açıklandı: Kara Bulutlar Çekiliyor!

Kova Sezonunun Şans Getireceği Burçlar Açıklandı: Kara Bulutlar Çekiliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 13:56

Oğlak döneminin ağır temposu geride kalırken, Kova sezonuyla birlikte gökyüzünde hava belirgin şekilde değişiyor. 20 Ocak–18 Şubat tarihleri arasında etkili olacak bu süreç, üzerimize çöken baskının dağılmasına, tıkanan işlerin çözülmesine ve uzun süredir devam eden belirsizliklerin netleşmesine zemin hazırlıyor. Sosyal ilişkiler, yeni fırsatlar ve beklenmedik gelişmeler ön plana çıkarken, bazı burçlar için bu dönem adeta kara bulutların tamamen çekildiği bir dönüm noktası olacak.

İşte Kova sezonunun şans getireceği burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 Ocak–18 Şubat tarihleri arasında gökyüzü, üzerimizdeki baskıyı yavaş yavaş alıyor.

20 Ocak–18 Şubat tarihleri arasında gökyüzü, üzerimizdeki baskıyı yavaş yavaş alıyor.

Dürüstlük ve etik değerler öne çıkarken, duygusal denge güçleniyor; iş birlikleri ve sosyal temaslar ise bu dönemin anahtarı hâline geliyor. Davetler artıyor, mola vermek daha anlamlı geliyor ve bir süredir uzak görünen fırsatlar beklenmedik bir kolaylıkla önümüze düşüyor. Her burç bu ferahlığı hissedecek olsa da, bazıları için Kova sezonu çok daha derin ve dönüştürücü etkiler taşıyor.

İşte Kova Sezonunun Şans Getireceği Burçlar

İşte Kova Sezonunun Şans Getireceği Burçlar

Kova

Doğum günleriyle birlikte kutlamalar, yeniden doğuşlar ve uzun süredir beklenen geçişler kapıda. Bir süredir havada asılı kalmış gibi hissediyorsan, artık bulunduğun yerde kök salmaya başladığını fark edeceksin. Fikirlerin hız kazanıyor, sahada olman gereken yerdesin. Korkularını dinle ama sezgilerini daha yüksek sesle takip et. Evren, bu sezon sana küçük ya da büyük, ama kesinlikle anlamlı “doğum günü hediyeleri” gönderiyor.

Aslan

Pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları geride kalıyor. Bu dönem senden istikrarlı ilerlemeni, rotanı bozmadan yoluna devam etmeni istiyor. Küçük ama kararlı adımlar seni hedefe ulaştıracak. İlham aldığın fikirlerin peşinden git; evren de araya biraz sihir serpiştirmeyi ihmal etmeyecek. Beklenmedik fırsatlar aniden karşına çıkabilir.

Boğa

Havada süzülüyormuş gibi hissedebilirsin ama aslında seni kendi iç sesinden uzaklaştıran gürültünün üstüne çıkıyorsun. Para ve güvenlik bir sorun olmasaydı kim olurdun? Kova sezonu tam da bu soruyla yüzleşmeni sağlıyor. Güçlü yanlarını keşfettikçe hem duygusal hem de pratik anlamda hayatının yönünü değiştirecek farkındalıklar yaşayabilirsin.

Akrep

Uzun süredir dalgalı sularda ilerliyorsun ama bu dönem kalıcı bir plan yapmak için güçlü bir pencere açıyor. Deneyimlerinle sezgilerini birleştirerek harekete geçebilirsin. Dönüşüm ve sihir seninle; uykusuz geceler varsa bile, sebebi kaygı değil heyecan olsun. Elinde tuttuklarınla yaratmak istediklerin arasında denge kurman yeterli.

Oğlak

Her an tetikte, her şeye yetişmeye çalışan bir hâl içindesin. Kova sezonu sana net bir seçenek sunuyor: ya hamster çarkında koşmaya devam edeceksin ya da vitesi düşürüp kendi ritmini dinleyeceksin. Ocak ortasındaki yeni ayın getirdiği farkındalıklarla yolunu netleştirip, Şubat başına doğru eski yükleri bırakman mümkün. Bu sezon ektiklerinin karşılığını Temmuz 2026’ya kadar almaya devam edebilirsin.

Başak

Kıtlık bilincini tersine çevirmek için zihinsel bir yolculuğa çıkıyorsun. Küçük kazanımları kutlamak, basit anlarda şükür bulmak, hayatında beklediğin büyük ivmenin kapısını açabilir. Sert mücadele modunu bırakıp “elimden geleni yaptım” diyebildiğin bir iç huzura geçiyorsun. Kalbindeki düğümler çözüldükçe şansın da hızla dönmeye başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın