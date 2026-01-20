Kova Sezonunun Şans Getireceği Burçlar Açıklandı: Kara Bulutlar Çekiliyor!

Kova

Doğum günleriyle birlikte kutlamalar, yeniden doğuşlar ve uzun süredir beklenen geçişler kapıda. Bir süredir havada asılı kalmış gibi hissediyorsan, artık bulunduğun yerde kök salmaya başladığını fark edeceksin. Fikirlerin hız kazanıyor, sahada olman gereken yerdesin. Korkularını dinle ama sezgilerini daha yüksek sesle takip et. Evren, bu sezon sana küçük ya da büyük, ama kesinlikle anlamlı “doğum günü hediyeleri” gönderiyor.

Aslan

Pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları geride kalıyor. Bu dönem senden istikrarlı ilerlemeni, rotanı bozmadan yoluna devam etmeni istiyor. Küçük ama kararlı adımlar seni hedefe ulaştıracak. İlham aldığın fikirlerin peşinden git; evren de araya biraz sihir serpiştirmeyi ihmal etmeyecek. Beklenmedik fırsatlar aniden karşına çıkabilir.

Boğa

Havada süzülüyormuş gibi hissedebilirsin ama aslında seni kendi iç sesinden uzaklaştıran gürültünün üstüne çıkıyorsun. Para ve güvenlik bir sorun olmasaydı kim olurdun? Kova sezonu tam da bu soruyla yüzleşmeni sağlıyor. Güçlü yanlarını keşfettikçe hem duygusal hem de pratik anlamda hayatının yönünü değiştirecek farkındalıklar yaşayabilirsin.

Akrep

Uzun süredir dalgalı sularda ilerliyorsun ama bu dönem kalıcı bir plan yapmak için güçlü bir pencere açıyor. Deneyimlerinle sezgilerini birleştirerek harekete geçebilirsin. Dönüşüm ve sihir seninle; uykusuz geceler varsa bile, sebebi kaygı değil heyecan olsun. Elinde tuttuklarınla yaratmak istediklerin arasında denge kurman yeterli.

Oğlak

Her an tetikte, her şeye yetişmeye çalışan bir hâl içindesin. Kova sezonu sana net bir seçenek sunuyor: ya hamster çarkında koşmaya devam edeceksin ya da vitesi düşürüp kendi ritmini dinleyeceksin. Ocak ortasındaki yeni ayın getirdiği farkındalıklarla yolunu netleştirip, Şubat başına doğru eski yükleri bırakman mümkün. Bu sezon ektiklerinin karşılığını Temmuz 2026’ya kadar almaya devam edebilirsin.

Başak

Kıtlık bilincini tersine çevirmek için zihinsel bir yolculuğa çıkıyorsun. Küçük kazanımları kutlamak, basit anlarda şükür bulmak, hayatında beklediğin büyük ivmenin kapısını açabilir. Sert mücadele modunu bırakıp “elimden geleni yaptım” diyebildiğin bir iç huzura geçiyorsun. Kalbindeki düğümler çözüldükçe şansın da hızla dönmeye başlıyor.