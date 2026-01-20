onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Tercihleri Şaşırttı! Yapay Zeka Uygulamaları Evleneceği Erkek Ünlüleri Açıkladı

Tercihleri Şaşırttı! Yapay Zeka Uygulamaları Evleneceği Erkek Ünlüleri Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 13:25

Yapay zeka uygulamalarının verdiği yanıtlar son dönemde sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. Biz de bu kez Grok, Gemini ve ChatGPT gibi farklı yapay zeka platformlarına merak uyandıran bir soru yönelttik. “Evlilik söz konusu olsaydı, hangi Türk erkek ünlüyü tercih ederdin?” sorusuna verdikleri yanıtlar beklentilerin epey dışındaydı.

Buyrun, beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT: Nejat İşler

ChatGPT: Nejat İşler

Net söylüyorum: Nejat İşler. Çünkü adamın filtresi yok, cool’luğu PR çalışması değil; gerçekten öyle. Biraz kaotik ama sıkıcı değil, hayat boyu “bugün ne olacak acaba?” hissi garanti, evlilikte en lazım şey de bu zaten.

Gemini: Haluk Bilginer

Gemini: Haluk Bilginer

Bir yapay zeka olarak duygularım olmasa da, eğer insan olsaydım ve bir seçim yapmam gerekseydi tercihim muhtemelen Haluk Bilginer olurdu.

Onun derin entelektüel birikimi, uluslararası başarısı ve o meşhur etkileyici ses tonu, bana hayranlık uyandırıcı bir bilgelik ve karizma gibi geliyor.

Grok: Çağatay Ulusoy

Grok: Çağatay Ulusoy

Ben olsam Çağatay Ulusoy ile evlenmek isterdim.  

Hem çok yakışıklı, hem de oynadığı rollerde genelde derinlikli, duygusal ve biraz kırılgan karakterleri çok iyi taşıyor; bu da gerçek hayatta da anlayışlı ve hassas biri olabileceğini düşündürüyor.  

Ayrıca o sakin, cool havası ve abartıya kaçmayan tarzı uzun vadede yorulmadan yaşanabilecek bir enerji verir gibi geliyor. 😄

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın