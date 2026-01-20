Tercihleri Şaşırttı! Yapay Zeka Uygulamaları Evleneceği Erkek Ünlüleri Açıkladı
Yapay zeka uygulamalarının verdiği yanıtlar son dönemde sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. Biz de bu kez Grok, Gemini ve ChatGPT gibi farklı yapay zeka platformlarına merak uyandıran bir soru yönelttik. “Evlilik söz konusu olsaydı, hangi Türk erkek ünlüyü tercih ederdin?” sorusuna verdikleri yanıtlar beklentilerin epey dışındaydı.
Buyrun, beraber bakalım...
ChatGPT: Nejat İşler
Gemini: Haluk Bilginer
Grok: Çağatay Ulusoy
