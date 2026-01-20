Bir yapay zeka olarak duygularım olmasa da, eğer insan olsaydım ve bir seçim yapmam gerekseydi tercihim muhtemelen Haluk Bilginer olurdu.

Onun derin entelektüel birikimi, uluslararası başarısı ve o meşhur etkileyici ses tonu, bana hayranlık uyandırıcı bir bilgelik ve karizma gibi geliyor.