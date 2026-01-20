Dünyada Eşi Benzeri Yok! Apartmanların Birbirine Köprüyle Bağlandığı İlginç Yapı
Kaynak: https://www.theguardian.com/global-de...
Sovyetler Birliği döneminde hayata geçirilen bazı konut projeleri, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamayı değil, şehir yaşamını yeniden kurgulamayı amaçlayan sıra dışı çözümlerle dikkat çekiyor. Apartmanların orta ve üst katlarını birbirine bağlayan ve bugün hala şaşkınlık uyandıran bu köprüler de dönemin mimari anlayışının ve ideolojik yaklaşımının en çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen bazı konut yapıları, aradan geçen uzun yıllara rağmen mimari özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beton ve metal ağırlıklı olarak inşa edilen bu geçitler, yalnızca estetik bir tercih değil aynı zamanda pratik ihtiyaçlara dayanan çözümler sunmak amacıyla tasarlandı.
Bu mimari tercihlerin arkasında, erken Sovyet döneminde benimsenen “konut-komün” anlayışı da etkili oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Nasıl eşi benzeri yok? 10 gün önce “Kuryelerin Kabusu Şehir” başlığıyla Çin’deki çok daha kompleks yapılarla ilgili haber yapmamış mıydınız?
uzakta aramayın Eskişehir de de birbirine köprü ile bağlı bire bina var 😁