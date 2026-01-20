Dünyada Eşi Benzeri Yok! Apartmanların Birbirine Köprüyle Bağlandığı İlginç Yapı

Özellikle büyük şehirlerde görülen ve apartmanların orta ya da üst katlarını birbirine bağlayan köprüler, alışılmış konut anlayışının dışında bir örnek olarak öne çıkıyor. “Hava köprüleri” olarak adlandırılan bu yapılar, dönemin mimari yaklaşımı ve şehir planlama anlayışının somut yansımaları arasında yer alıyor.

Beton ve metal ağırlıklı olarak inşa edilen bu geçitler, yalnızca estetik bir tercih değil; aynı zamanda pratik ihtiyaçlara dayanan çözümler sunmak amacıyla tasarlandı. Zorlu coğrafi koşullar, altyapı maliyetleri ve toplu yaşam anlayışı, bu sıra dışı mimari uygulamanın temel nedenleri arasında bulunuyor.