onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 15:18

2026, beraberinde sosyal medyada konuşulacak birçok olayı getirdi.

Geçen hafta Kibariye'nin ayakları gündemdeyken, bu hafta tamamen farklı konular öne çıktı ve ilginç sohbetler yapıldı. Sosyal medyada geçen haftayı birlikte gözden geçirelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enes Batur uzun bir zaman sonra yüzünü paylaştı.

Enes Batur uzun bir zaman sonra yüzünü paylaştı.

Aylar süren sessizliğin ardından paylaşım yapan Enes Batur, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı. Uzun süredir aktif olmadığı sosyal medya hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe giden Batur, daha önce tartışma yaratan paylaşımlarını kaldırdı. Ünlü isim, hesabındaki eski gönderileri silerken kendi fotoğraflarını da arşive alarak adeta sayfayı baştan yazdı.

Güzelliğiyle adeta büyüleyen Şırnaklı kedi.😻

Güzelliğiyle adeta büyüleyen Şırnaklı kedi.😻

Sosyal medyada trendler hızla yayılmaya devam ediyor. Bu kez bir kullanıcı, “random sokaktaki kedinin güzelliğine bakın” notuyla paylaştığı bir sokak kedisi fotoğrafıyla yeni bir akım başlattı. Kısa sürede pek çok kullanıcı sokak kedilerini paylaşmaya başladı ve akım büyüdü.

Yapay zekanın su harcamasına epey üzüldüğümüz o mandalina videosu...

Gerçeklikten biraz koparak gençlere 'motivasyon' konuşması yapan bir hoca X kullanıcıları tarafından topa tutulmuştu.

Gerçeklikten biraz koparak gençlere 'motivasyon' konuşması yapan bir hoca X kullanıcıları tarafından topa tutulmuştu.

KPSS öğretmeni Aker Kartal, sınav hazırlığında stres ve bunalmışlık yaşayan öğrencilerine seslendi. “Sıkıldın mı? Daha çok sıkılacaksın! Bunalıyor musun? Bu daha başlangıç!” sözleriyle motivasyon veren Kartal’ın konuşması sosyal medyada çok konuşuldu.

Bayhan...

Bayhan...

Survivor macerasına adım atan Bayhan’ın evinden ayrıldığı anlar tekrar gündeme geldi. Diğer yarışmacılar aileleriyle vedalaşırken, Bayhan’ın yalnız yola çıkması sosyal medyada yeniden dikkat çekti ve duygusal paylaşımlara yol açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkecek 2016'ya döndük!

Ülkecek 2016'ya döndük!

2016 yılı artık 10 yaşına bastı ve sosyal medyada “2016” akımı patladı. Instagram’dan X’e kadar nostalji rüzgarları esti, kullanıcılar eski anılarını paylaştı.

X’te birbirinden ilginç yardım çağrılarıyla sıkça karşılaşıyoruz.

X’te birbirinden ilginç yardım çağrılarıyla sıkça karşılaşıyoruz.

Kimi kullanıcı yeni şeyler öğrenmek isterken, kimi günlük hayatla ilgili tavsiye arıyor. Takipçiler de konu ilgi çekiciyse geri durmuyor. Son örnekse bir X kullanıcısının sürekli kilo alan kedisi için yardım istemesi oldu; obez kedi, tüm timeline’ın ilgisini topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın