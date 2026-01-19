Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Sosyal medyada trendler hızla yayılmaya devam ediyor. Bu kez bir kullanıcı, “random sokaktaki kedinin güzelliğine bakın” notuyla paylaştığı bir sokak kedisi fotoğrafıyla yeni bir akım başlattı. Kısa sürede pek çok kullanıcı sokak kedilerini paylaşmaya başladı ve akım büyüdü.