Uzmanlar Cildin Kolayca Morarmasının Sebebini Açıkladı

Uzmanlar Cildin Kolayca Morarmasının Sebebini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
19.01.2026 - 13:34

Günlük hayatta fark edilmeyecek kadar hafif çarpmaların bile belirgin morluklara yol açması çoğu kişi için sıradan bir durum gibi görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo, basit bir hassasiyetten çok daha fazlasına işaret edebilir. Yapılan değerlendirmeler, cildin kolay morarmasının arkasında beslenme alışkanlıkları ve bazı vitamin eksikliklerinin yer alabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/771483/...
Uzmanlar, hafif darbelerle bile oluşan belirgin morlukların çoğu zaman göz ardı edilen bir nedene işaret edebileceğini belirtiyor.

Yapılan değerlendirmelere göre bu durum, dengesiz ve yetersiz beslenmeyle doğrudan ilişkili olabilir.

Ciltte görülen mavi, mor ya da kahverengi renk değişimleri; cildin altındaki küçük kan damarlarının zarar görmesi ve çevre dokulara kan sızması sonucu ortaya çıkıyor. Morarma genel olarak normal kabul edilse de, sık ve kolay şekilde oluşması bazı vitamin eksikliklerinin habercisi olabiliyor.

Paris’te görev yapan naturopat Lydie Palmieri, Vogue’a yaptığı açıklamada, kolay morarmanın özellikle ciddi C vitamini eksikliğine işaret edebileceğini vurguladı.

Palmieri’ye göre C vitamini, cilt ve bağ dokusunun sağlığı için kritik bir rol oynuyor ve eksikliği durumunda damarlar daha hassas hale gelebiliyor.

C vitamini; brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzelerin yanı sıra çilek, guava ve turunçgillerde yoğun olarak bulunuyor. Antioksidan özellik taşıyan bu vitamin, dokuların onarılmasına katkı sağlarken demir emilimini de destekliyor. Ancak insan vücudu C vitaminini kendi başına üretemediği ya da depolayamadığı için düzenli olarak besinlerle alınması gerekiyor.

Mayo Clinic verilerine göre, kadınlar için günlük yaklaşık 75 miligram, erkekler için ise 90 miligram C vitamini alınması öneriliyor. Uzmanlar, bu ihtiyacın mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelerle karşılanmasının daha etkili olduğunu belirtiyor. Takviye kullanımında ise günlük miktarın 2 bin miligramı aşmaması gerektiği hatırlatılıyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göre, gelişmiş ülkelerde C vitamini eksikliği nadir görülse de, yetersiz beslenen bireylerde bu eksiklik diğer temel vitamin ve minerallerle birlikte ortaya çıkabiliyor.

Öte yandan uzmanlar, morarmanın tek nedeninin beslenme olmadığını da vurguluyor. Kan sulandırıcı ilaçlar, cildin yaşla birlikte incelmesi ve kortikosteroid kullanımı da bu durumu tetikleyebiliyor.

Şiddetli C vitamini eksikliğinde ise diş eti kanamaları, sürekli yorgunluk, ciltte solgunluk, sık enfeksiyon geçirme, saç ve vücut kıllarında şekil bozuklukları gibi ek belirtiler görülebiliyor.

Uzmanlar, sık ve açıklanamayan morarmalar yaşayan kişilerin kendi kendine teşhis koymak yerine bir sağlık profesyoneline başvurmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirtiyor.

