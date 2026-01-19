onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Kar Alarmı: Valilik Ağır Taşıtların ve Kuryelerin Trafiğe Çıkmasını Yasakladı

İstanbul’da Kar Alarmı: Valilik Ağır Taşıtların ve Kuryelerin Trafiğe Çıkmasını Yasakladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 09:04

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer artan risklere karşı yeni tedbirleri devreye aldı. Valilikten yapılan açıklamayla birlikte trafikte önemli kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı.

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı.

Kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 78, Anadolu Yakası’nda yüzde 85, kent genelinde ise yüzde 80 olarak kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar ağır tonajlı araçlar ile kuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın