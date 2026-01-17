Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul’da Beklenen Kar Yağışının Gününü ve Saatini Açıkladı

Meteorolojik uyarıların zaman zaman neden tutmadığını da dile getiren Prof. Dr. Kadıoğlu, bunun sebeplerini anlattı. Megakentteki ‘kent ısı adası’ etkisine dikkat çeken Kadıoğlu, “Milyonlarca araç, bina, asfalt ve beton şehrin sıcaklığını çevre kırsala göre 2-4 derece yukarı çeker. Sarıyer'de kar tutarken Şişli'de yağmura dönmesinin sebebi budur” dedi.

Hava tahmininin kehanet olmadığını kaydeden Kadıoğlu, bu sürecin canlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Hava tahmini canlı bir süreçtir. Atmosfer sürekli değişir, modeller her 6-12 saatte yeniden hesaplanır. Birkaç gün önceki tahmini referans alıp bugünle karşılaştırmak, geçen haftanın borsa kapanışına bakıp bugün yatırım yapmak kadar anlamsızdır.”

Öte yandan Prof. Dr. Kadıoğlu, sosyal medyada ‘meteorolog’ gibi görünen hesapların bulunduğunu belirtti. Kadıoğlu, “Tek yaptıkları internetten tahminleri alıp abartılı yorum eklemektir. Amaçları bilgilendirmek değil, tıklanmaktır” ifadelerini kullandı.