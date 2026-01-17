onedio
Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul'da Beklenen Kar Yağışının Gününü ve Saatini Açıkladı

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul’da Beklenen Kar Yağışının Gününü ve Saatini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2026 - 11:06

İstanbul'da ne zaman kar yağacağı belli oldu. 2025'nin son günlerinden bu yana aralıklarla kendisini gösteren kar yağışı tekrar İstanbul'a geliyor. Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, SuperHaber'de yazdığı yazıda İstanbul'a yağacak karın gününü ve saatini açıkladı. Öte yandan Prof. Dr. Kadıoğlu, meteorolojik tahminlerin neden tutmadığını da anlattı.

İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji profesörü, İstanbul’da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.

İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji profesörü, İstanbul’da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.

İstanbul'da 'Kar yağışı bitti' derken yeniden geliyor. 2025'in son günlerinde kendisini gösteren kar yağışı aralıklarla ve kısa süreli etkili olurken yeni tarih verildi. Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı. 

İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Prof. Dr. Kadıoğlu, gün gün ve saat saat İstanbul'a kar yağışını tahmin etti. Kadıoğlu'nun tahmini şöyle:

18 Ocak Pazar Hava Durumu

Soğuk havanın geçiş günü. Gündüz yağmur ağırlıklı, akşam ve gece saatlerinde (18:00 sonrası) karla karışık yağmura, yer yer kısa süreli kara dönme olasılığı var. Yüksek kesimlerde beyazlama görülebilir.

19 Ocak Pazartesi Hava Durumu

En Kritik Gün / Gece yarısından öğleye kadar (03:00-12:00) kar olasılığının en yüksek olduğu zaman dilimi. Yüksek kesimler ve iç bölgelerde 1-3 cm birikim olabilir.

20 Ocak Salı Hava Durumu

Yağışın kesildiği, soğuğun devam ettiği gün.

“İstanbul’da kar tahmini kehanet değildir. İstanbul, meteoroloji için bir kabus şehridir.”

“İstanbul’da kar tahmini kehanet değildir. İstanbul, meteoroloji için bir kabus şehridir.”

Meteorolojik uyarıların zaman zaman neden tutmadığını da dile getiren Prof. Dr. Kadıoğlu, bunun sebeplerini anlattı. Megakentteki ‘kent ısı adası’ etkisine dikkat çeken Kadıoğlu, “Milyonlarca araç, bina, asfalt ve beton şehrin sıcaklığını çevre kırsala göre 2-4 derece yukarı çeker. Sarıyer'de kar tutarken Şişli'de yağmura dönmesinin sebebi budur” dedi.

Hava tahmininin kehanet olmadığını kaydeden Kadıoğlu, bu sürecin canlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Hava tahmini canlı bir süreçtir. Atmosfer sürekli değişir, modeller her 6-12 saatte yeniden hesaplanır. Birkaç gün önceki tahmini referans alıp bugünle karşılaştırmak, geçen haftanın borsa kapanışına bakıp bugün yatırım yapmak kadar anlamsızdır.”

Öte yandan Prof. Dr. Kadıoğlu, sosyal medyada ‘meteorolog’ gibi görünen hesapların bulunduğunu belirtti. Kadıoğlu, “Tek yaptıkları internetten tahminleri alıp abartılı yorum eklemektir. Amaçları bilgilendirmek değil, tıklanmaktır” ifadelerini kullandı.

