Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul’da Beklenen Kar Yağışının Gününü ve Saatini Açıkladı
İstanbul'da ne zaman kar yağacağı belli oldu. 2025'nin son günlerinden bu yana aralıklarla kendisini gösteren kar yağışı tekrar İstanbul'a geliyor. Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, SuperHaber'de yazdığı yazıda İstanbul'a yağacak karın gününü ve saatini açıkladı. Öte yandan Prof. Dr. Kadıoğlu, meteorolojik tahminlerin neden tutmadığını da anlattı.
İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji profesörü, İstanbul’da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.
“İstanbul’da kar tahmini kehanet değildir. İstanbul, meteoroloji için bir kabus şehridir.”
