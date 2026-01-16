onedio
Meteoroloji Tarih Verdi: Türkiye Yeni Soğuk Havanın Etkisine Giriyor

Dilara Şimşek
16.01.2026 - 13:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni bir soğuk hava uyarısında bulundu. Bir açıklama yayımlayan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Türkiye'ye soğuk havanın ne zaman geleceğini tarih vererek duyuran Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Türkiye yeni soğuk havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların düşeceğini açıkladı. Havaların önemli derecede soğuyacağını bildiren Meteoroloji, yeni hava tahminine dair paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, 'Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji tarih verdi: Hava soğuyacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havanın ne zaman soğuyacağını açıkladı. '17 Ocak 2026 Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir' denilen açıklama şöyle devam etti:

'Soğuk havanın, ülkemizin batı kesimlerinde 21.01.2026 Çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise 22.01.2026 Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Bu süreçte; Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir.'

