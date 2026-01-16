Meteoroloji Tarih Verdi: Türkiye Yeni Soğuk Havanın Etkisine Giriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni bir soğuk hava uyarısında bulundu. Bir açıklama yayımlayan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Türkiye'ye soğuk havanın ne zaman geleceğini tarih vererek duyuran Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye yeni soğuk havanın etkisine giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji tarih verdi: Hava soğuyacak mı?
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın