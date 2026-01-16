Meteoroloji Tarih Verdi: Türkiye Yeni Soğuk Havanın Etkisine Giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havanın ne zaman soğuyacağını açıkladı. '17 Ocak 2026 Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir' denilen açıklama şöyle devam etti:

'Soğuk havanın, ülkemizin batı kesimlerinde 21.01.2026 Çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise 22.01.2026 Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Bu süreçte; Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir.'