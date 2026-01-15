Sibirya Değil Adana: Eksi 20 Derecede Okula Gidiyorlar
Yazın termometrelerin neredeyse 50 dereceyi gördüğü Adana’dan kar görüntüleri geldi. Adana’nın 1600 rakımlı Feke ilçesinde hava durumu eksi 20 dereceyi buldu. Öğrenciler okul bahçesinde karla oynarken sınıfta sobayla ısınıyorlar. Sınıf öğretmeni Sena Moroğlu, “Burası resmiyette Adana'ya bağlı ama iklimi ve yaşam şartları Doğu Anadolu'yu andırıyor. Çok soğukların ve kar yağışının olduğu bir bölge” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana’nın 1600 rakımlı Feke ilçesinde dondurucu soğuklar ve kar etkili oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Karlı orman nefis, çocuklarımız çok güzel, öğretmeniz çok tatlı.. Videoya bayıldım..
Feke Adana’nın uzak ilçesi ve yazları 50 dereceyi görmeyen bir yayla.