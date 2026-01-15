Sibirya Değil Adana: Eksi 20 Derecede Okula Gidiyorlar

Feke ilçesinde görevli öğretmen Sena Moroğlu, eksi 20 derecede okula gelen öğrencileri için bahçede odun kırıp, sınıfta soba yakıyor. “Şartlar zor” diyen Moroğlu Feke ilçesinin iklimi ve yaşam şartlarının Doğu Anadolu bölgesini andırdığını söyledi.

Kışın dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olduğunu söyleyen Moroğlu, “Şartlar zor ama eğitimimiz çok keyifli. Burası resmiyette Adana'ya bağlı ama iklimi ve yaşam şartları Doğu Anadolu'yu andırıyor. Çok soğukların ve kar yağışının olduğu bir bölge. Bir dönemi geride bıraktık ve burada öğretmenliğin keyfini zirvede yaşadığımızı düşünüyorum” dedi.