Sibirya Değil Adana: Eksi 20 Derecede Okula Gidiyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
15.01.2026 - 22:22

Yazın termometrelerin neredeyse 50 dereceyi gördüğü Adana’dan kar görüntüleri geldi. Adana’nın 1600 rakımlı Feke ilçesinde hava durumu eksi 20 dereceyi buldu. Öğrenciler okul bahçesinde karla oynarken sınıfta sobayla ısınıyorlar. Sınıf öğretmeni Sena Moroğlu, “Burası resmiyette Adana'ya bağlı ama iklimi ve yaşam şartları Doğu Anadolu'yu andırıyor. Çok soğukların ve kar yağışının olduğu bir bölge” dedi.

Adana’nın 1600 rakımlı Feke ilçesinde dondurucu soğuklar ve kar etkili oluyor.

Feke ilçesinde görevli öğretmen Sena Moroğlu, eksi 20 derecede okula gelen öğrencileri için bahçede odun kırıp, sınıfta soba yakıyor. “Şartlar zor” diyen Moroğlu Feke ilçesinin iklimi ve yaşam şartlarının Doğu Anadolu bölgesini andırdığını söyledi.

Kışın dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olduğunu söyleyen Moroğlu, “Şartlar zor ama eğitimimiz çok keyifli. Burası resmiyette Adana'ya bağlı ama iklimi ve yaşam şartları Doğu Anadolu'yu andırıyor. Çok soğukların ve kar yağışının olduğu bir bölge. Bir dönemi geride bıraktık ve burada öğretmenliğin keyfini zirvede yaşadığımızı düşünüyorum” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
İz Hera Wilson

Karlı orman nefis, çocuklarımız çok güzel, öğretmeniz çok tatlı.. Videoya bayıldım..

Ali Bugur

Feke Adana’nın uzak ilçesi ve yazları 50 dereceyi görmeyen bir yayla.