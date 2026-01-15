Ekonomist Devrim Akyıl’dan dikkat çeken sözler: “Altın çökecek diyen felaket tellalları..."

Devrim Akyıl, altın ve gümüş fiyatlarının ne olabileceğine dair değerlendirmede bulundu. Altın fiyatlarına dair konuşan Akyıl, 'Altın geçen hafta güzel performans sergiledi. Her geri çekilmede yukarı attı. Zirveye doğru hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdilik yön net şekilde yukarı. Gümüşte ise çok oynaklık oluyor. Kritik seviyem 77 dolar. Kısa vadede dikkatli takip edecek. Orta ve uzun vadede büyük bir harekette tuhaf fiyatlamaları görebiliriz. Onun için her zaman kademeli işlem yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gümüş için de konuşan Akyıl, şunları söyledi:

'Gümüşte Çin’in şu ana kadar geri adım atmadığını ve fiziki fiyatın orada daha yüksek oluştuğunu net şekilde görebiliyoruz. Aşağıda mı buluşacak, yukarıda mı buluşacak dediğimiz zaman bunun daha çok yukarıda buluşma olarak değerlendirilmesi gerektiğini faydalı buluyorum.

Kısa vadede her türlü düzeltmeler, sert hareketler söz konusu olabilir ama önemli olan uzun vadedeki değişiklik. Uzun vadeli resimde doların rolünü altına nasıl kaptırıldığını görüyoruz.

Önümüzdeki günlerde Trump’ın Venezuela hamlelerinin Güney Amerika’nın diğer ülkelerine doğru sıçrama ihtimali olabilir. Bu özellikle gümüş stoklarına ulaşabilmek için hamleleri artırabileceğini gösteriyor.'