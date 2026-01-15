Ekonomist Devrim Akyıl’dan Dikkat Çeken Sözler: “Altın Çökecek Diyen Felaket Tellalları..."
Altın fiyatları her seferinde kendi rekorunu tazeliyor. Kısa süreli düşüşlerin görüldüğü altın, her inişin ardından tarihi zirvelere ulaşıyor. Güvenli liman olarak nitelendirilen altının yanına bir de güçlü bir rakip olan gümüş eklendi. Gümüş, 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldürürken, şimdi ise yeniden altın ve gümüş fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından 'Altın ve gümüşü yine düşüremediler' başlıklı bir video yayınladı. Akyıl, 'Altın, gümüş çökecek' diyenleri 'felaket tellalları' olarak nitelendirdi. Öte yandan Akyıl, altın ve gümüş fiyatları için önümüzdeki günlere dair tahminlerini paylaştı.
Gümüş ve altın fiyatları ne olacak?
