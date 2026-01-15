onedio
Ekonomist Devrim Akyıl'dan Dikkat Çeken Sözler: "Altın Çökecek Diyen Felaket Tellalları..."

Ekonomist Devrim Akyıl’dan Dikkat Çeken Sözler: “Altın Çökecek Diyen Felaket Tellalları..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2026 - 20:16

Altın fiyatları her seferinde kendi rekorunu tazeliyor. Kısa süreli düşüşlerin görüldüğü altın, her inişin ardından tarihi zirvelere ulaşıyor. Güvenli liman olarak nitelendirilen altının yanına bir de güçlü bir rakip olan gümüş eklendi. Gümüş, 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldürürken, şimdi ise yeniden altın ve gümüş fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından 'Altın ve gümüşü yine düşüremediler' başlıklı bir video yayınladı. Akyıl, 'Altın, gümüş çökecek' diyenleri 'felaket tellalları' olarak nitelendirdi. Öte yandan Akyıl, altın ve gümüş fiyatları için önümüzdeki günlere dair tahminlerini paylaştı.

Kaynak

Altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

Altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

Altın fiyatları son günlerde yeni rekorlara imza attı. Ons altın 6 bin 462 doları görürken gram altın fiyatları 6 bin 430 TL’yi aştı. Altın rekor kırarken gümüşte de tarihi zirve geldi. Kendi rekorunu kıran gümüş 127 TL’yi gördü. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gümüş fiyatı ne olacak? Ekonomist Devrim Akyıl, altın ve gümüş için yeni açıklamalarda bulundu.

Ekonomist Devrim Akyıl'dan dikkat çeken sözler: "Altın çökecek diyen felaket tellalları..."

Ekonomist Devrim Akyıl’dan dikkat çeken sözler: “Altın çökecek diyen felaket tellalları..."

Ekonomist Devrim Akyıl, 'Altın, gümüş çökecek' diyenleri 'felaket tellalı' olarak nitelendirdi. 'Altın, gümüş, platin çökecek diyen felaket tellallarına rağmen yükseliş devam ediyor' diyen Akyıl, 'Altın ve gümüş çok yükseldiği için ciddi anlamda satış geleceği doğrultusunda yorumlar vardı. Bunlar benim altın ve gümüşe güvenimi artırdı. Niye? Kontrat satışı ne demek? Gerçek altın ve gümüş fiziki eksikliğinden söz ediyoruz. Yıllardır platinde, bu ürünlerde kontrat azalacak, düşecek senaryosunu sabahtan akşama kadar ana akım ekonomi kanallarında pompalanıyordu. Bu hareketin yukarı doğru daha fazla gidebileceğine olan inancım törpülenmiş oldu' dedi.

Gümüş ve altın fiyatları ne olacak?

Gümüş ve altın fiyatları ne olacak?

Devrim Akyıl, altın ve gümüş fiyatlarının ne olabileceğine dair değerlendirmede bulundu. Altın fiyatlarına dair konuşan Akyıl, 'Altın geçen hafta güzel performans sergiledi. Her geri çekilmede yukarı attı. Zirveye doğru hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdilik yön net şekilde yukarı. Gümüşte ise çok oynaklık oluyor. Kritik seviyem 77 dolar. Kısa vadede dikkatli takip edecek.  Orta ve uzun vadede büyük bir harekette tuhaf fiyatlamaları görebiliriz. Onun için her zaman kademeli işlem yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gümüş için de konuşan Akyıl, şunları söyledi:

'Gümüşte Çin’in şu ana kadar geri adım atmadığını ve fiziki fiyatın orada daha yüksek oluştuğunu net şekilde görebiliyoruz. Aşağıda mı buluşacak, yukarıda mı buluşacak dediğimiz zaman bunun daha çok yukarıda buluşma olarak değerlendirilmesi gerektiğini faydalı buluyorum.

Kısa vadede her türlü düzeltmeler, sert hareketler söz konusu olabilir ama önemli olan uzun vadedeki değişiklik. Uzun vadeli resimde doların rolünü altına nasıl kaptırıldığını görüyoruz.

Önümüzdeki günlerde Trump’ın Venezuela hamlelerinin Güney Amerika’nın diğer ülkelerine doğru sıçrama ihtimali olabilir. Bu özellikle gümüş stoklarına ulaşabilmek için hamleleri artırabileceğini gösteriyor.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
